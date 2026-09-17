Van'da ikamet izni bulunan yabancılar ile geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin sayısı belli oldu. Açıklanan verilere göre Van’da ikamet izniyle yaşayan bin 211 yabancı bulunurken, geçici koruma kapsamında kayıtlı Suriyeli sayısı bin 208 oldu.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan verilere göre Türkiye genelinde ikamet izni bulunan yabancıların sayısı yaklaşık 1,1 milyon seviyesinde bulunuyor. Van'da ise ikamet izniyle yaşayan yabancı sayısı bin 211 olarak kayıtlara geçti.

İkamet izni bulunan yabancıların en fazla yaşadığı iller İstanbul, Antalya, Ankara, Bursa ve Mersin olarak sıralanırken, en az ikamet iznine sahip iller arasında Tunceli, Bayburt, Ardahan, Hakkari ve Artvin yer aldı.

Türkiye genelinde geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli sayısı ise yaklaşık 3,1 milyon seviyesinde bulunuyor. Van'da geçici koruma statüsüyle kayıtlı Suriyeli sayısı bin 208 olarak açıklandı.

Geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin en fazla bulunduğu iller İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay ve Adana olurken, en az Suriyeli nüfusunun bulunduğu iller Tunceli, Bayburt, Artvin, Erzincan ve Iğdır olarak sıralandı.

Van'daki bin 211 ikamet izinli yabancı ile bin 208 geçici koruma kapsamındaki Suriyelinin toplam sayısı ise 2 bin 419 olarak kaydedildi.