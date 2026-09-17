İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde Ağrı, Aydın, Çanakkale, Kırklareli, Manisa, Samsun, Sivas ve Van'da 9 suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

İl jandarma komutanlıklarınca gerçekleştirilen operasyonlarda 76 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, Ağrı ve Samsun'da "silah ve mühimmat kaçakçılığı", Kırklareli ve Çanakkale'de "organize şekilde uyuşturucu ticareti", Aydın'da "göçmen kaçakçılığı" yaptıkları belirlendi. Van, Sivas ve Manisa'daki şüphelilerin ise "çeşitli yöntemlerle vatandaşları dolandırdıkları" tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) yapılan incelemede, şüphelilerin hesaplarında 3 milyar 230 milyon liralık hesap hareketliliği bulundu.