Van – Erciş yolu üzerinde yeni Van otogarının yapımı sürüyor. Sık sık alanı ziyaret ederek çalışmaları yakından takip eden Van Valisi Ozan Balcı dün de AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk’le birlikte otogarı ziyaret etti ve çalışmaları yerinde inceledi.

Kente değer katması beklenen otogarda çalışmaların devam ettiğini aktaran Vali Balcı, yetkililerden bilgi aldı. Vali Ozan Balcı, yeni otogarın yıl sonuna kadar tamamlanarak hizmete açılacağını söyledi.

Alanda açıklama yapan Vali Balcı; “Modern otogar şehrimize değer katacak. İlimize büyük değer katacak ve Vanlı hemşehrilerimizin hayatlarını kolaylaştıracak yeni modern otogar, yıl sonunda tamamlanarak hizmete açılacak. İlimize hayırlı olsun.” dedi.

Mimarisi ve donanımıyla dikkat çeken otogarın yapımı tamamlandıktan sonra kentin ulaşımında önemli bir merkez olması bekleniyor.