Trendyol 1. Lig’de heyecan bugün oynanacak maçlarla devam edecek. Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü, alt sıralardan kurtulmanın hesaplarını yaparken, deplasmandan 3 puanla ayrılmak istiyor.

Hafta boyunca Altınordu tesislerinde çalışmalarını gerçekleştiren kırmızı – siyahlılar bugün oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

İki puan cezasının ardından 4 puana gerileyen Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü, alacağı galibiyetle çıkışa geçmeyi amaçlıyor.

MAÇ ÖNCESİ PUAN DURUMLARI

Bugün oynanacak maç öncesi ev sahibi Antalyaspor’un 9 puanı bulunuyor. Lig’de çıktığı 7 maçın 3’ünü kazanan ev sahibi ekip 4 maçtan da sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Antalyaspor’un henüz beraberliği bulunmuyor.

Temsilcimiz ise çıktığı 7 lig maçından 1’ini kazanırken, 3’ünde berabere kaldı ve 3 kez de mağlubiyet yaşadı. 6 puana ulaşan temsilcimiz 2 puan silme cezası aldığı için 4 puanda bulunuyor.

MAÇIN HAKEMLERİ

Bugün oynanacak Antalyaspor A.Ş. – Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü maçını hakem Mustafa Hakan Belder yönetecek. Sabri Öğe ve Demirhan Emir’in yardımcı hakemlik yapacağı mücadelede dördüncü hakem olarak da Muhammet Alperen Çopur görev alacak.

MAÇ CANLI YAYINLANACAK

Antalyaspor A.Ş. – Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü maçı 3 kanaldan canlı olarak yayınlanacak. Mücadele, TRT Türk, BeIN SPORTS MAX 2 ve Tabii kanallarından canlı olarak takip edilebilecek.

MAÇ SAAT 20.00’DE

Antalyaspor A.Ş. – Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü arasında bugün oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak. Mücadeleye, Antalya Stadyumu ev sahipliği yapacak.