Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü’ne 2 puan silme cezası verildi. Cezanın ardından Van Spor’un puanı 6’dan 4’e düştü.

Verilen cezanın ardından yazılı bir açıklama yapan Artı Değer Vanspor Futbol Kulübü Başkanı Özgür İreç İlhan, cezanın gerekçesini açıkladı.

“SÜREÇ DEVAM EDİYOR”

Artı Değer Vanspor Futbol Kulübü Başkanı Özgür İreç İlhan, yaptığı açıklamada; “Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kulübümüze 2026-2027 futbol sezonunda geçerli olmak üzere -2 puan silme cezası verilmiştir.

Ceza gerekçesi; 2025-2026 futbol sezonunda Profesyonel Futbol A Takımımızın kulüp doktorunun ve U-6/U-12 alt yaş kategorilerinde lisanslı alt yapı antrenörünün bulundurulmaması ve bundan kaynaklı olarak kulüp lisanslama yükümlülüklerinin yerine getirilmemesidir. Kulübümüz avukatları ve yetkilileri tarafından Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu’na gerekli itiraz ve başvurular gerçekleştirilmekle beraber süreç halen devam etmektedir” dedi.

“EKSİKLER İVEDİLİKLE TAMAMLANMIŞTIR”

Söz konusu eksiklerin ivedilikle tamamlandığına işaret eden İlhan; “Yönetim kurulumuz göreve geldikten sonra kulüp içerisinde bulunan ve bir önceki yönetim döneminden kaynaklanan tüm eksikliklerde olduğu gibi, bu eksikliği de ivedilikle tamamlamış ve Kulüp Doktorumuz olarak Dr. Eralp Atay ve ekibi, U-6/U-12 Alt Yapı Futbol antrenörlüğünde ise Hakan Manay görevlendirilmiştir.

Geçmiş yönetim döneminde yapılmayan hukuki, idari, mali ve sportif eksikliklerin bedelinin bugün Van Spor’a ve taraftarımıza ödetilmesini kabul etmiyoruz. Yönetim makamları geçicidir; sorumluluk ise görev süresi bitince ortadan kalkmaz. Hiç kimse kendi döneminden kalan eksiklikleri Van Spor’un geleceğine bırakarak bu sorumluluklardan kurtulamayacağı gibi hesap vermekten de kaçamayacaktır” ifadelerini kullandı.

“GEÇMİŞ DÖNEM KONULARI TİTİZLİKLE İNCELENMEKTEDİR”

Artı Değer Vanspor Futbol Kulübü Başkanı İlhan, geçmiş dönemin tüm konularının titizlikle incelendiğine işaret ederek; “Geçmiş dönemlerden devralınan mali, idari, sportif ve hukuki konular kulüp avukatları, mali müşavirler ve muhasebeciler tarafından titizlikle incelenmektedir.

Geçmiş dönem/dönemlerden kaynaklanan mali, sportif, idari ve hukuki eksikliklerin ortaya çıkarılması amacıyla çalışmalarımız titizlikle sürdürülmekte olup, elde edilmiş olan tüm bilgi ve belgeler Van Spor camiası ile şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır.” diye kaydetti.

“İNCELEMENİN KULÜBÜMÜZ LEHİNE SONUÇLANACAĞINA İNANIYORUZ”

İtiraz sürecinin devam ettiğini aktaran Artı Değer Vanspor Futbol Kulübü Başkanı Özgür İreç İlhan, “Yönetim kurulu olarak hiçbir destek almadan memleketimizden, taraftarımızdan 1740 KM uzakta bir şehrin takımının mücadelesini verirken, önceki yönetim tarafından üzerimize yük bırakılanlarla da mücadele etmekteyiz.

Bu zorlu şartlarda yürüttüğümüz, her bir puanın çok kıymetli olduğu bu sezonda yapmış olduğumuz başvuruya olumsuz bir cevap verilmesi halinde bu puan silmeden sorumlu kişi/kişilerden hesabının hukuki ve idari olarak sorulacağının bilinmesini de isteriz.

Tüm taraftarlarımız bilmeli ki bizler yönetim kurulu olarak bu kulübün tek bir puanını, tek bir kuruş parasını, bu büyük taraftarın emeğini ve bu memleketin hakkını hiç kimsenin insafına bırakmayacağız. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından incelemenin hakkaniyete uygun şekilde yürütülerek kulübümüz lehine sonuçlanacağına inancımız tamdır.” ifadelerini kullandı.