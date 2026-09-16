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Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü antrenörü Eser Çalı’nın aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 13.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”

Van Spor FK’nın PFDK’ya sevkinde şöyle denildi; “Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü’nün 12.09.2026 tarihinde oynanan Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü - Keçtaş Ankara Keçiörengücü Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2026-2027 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Artı Değer Van Spor FK, söz konusu maçta “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle PFDK’ya sevk edildi. Yine aynı maçta “hakaret” gerekçesiyle Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü antrenörü Eser Çalı’nın da PFDK’ya sevkine karar verildi.

Geçtiğimiz hafta Keçtaş Ankara Keçiörengücü’nü konuk eden temsilcimiz, rakibi ile 1 – 1 berabere kalarak puanları paylaştı.

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü, bir kez daha PFDK’ya sevk edildi.

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