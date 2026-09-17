Lige sıkıntılı bir süreçle giren ve toparlanma çabalarını sürdüren Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü’nde önemli bir gelişme yaşandı. Takımın başarılı iki ismine ülkelerinin milli takımlarından davet geldi.

Artı Değer Van Spor’un başarılı oyuncusu Naby Oularé, Gine Millî Takımı’na davet edilirken, Molik Jesse Khan ise Trinidad ve Tobago A Milli Takımından davet aldı.

VANSPOR’DAN TEBRİK

Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü, milli takım daveti alan futbolcularını tebrik eden bir mesaj paylaştı.

Mesajda; “Futbolcumuz Molik Jesse Khan, Trinidad ve Tobago A Milli Takımı’na, futbolcumuz Naby Oularé de, Gine Millî Takımı’na davet edilmiştir. Oyuncularımızı tebrik ediyor, millî forma altında başarılar diliyoruz.” denildi.