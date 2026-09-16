Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü, ligde 8. sınavına Pazar günü çıkacak. Hafta sonu deplasmanda Antalyaspor A.Ş. ile karşılaşacak olan temsilcimiz, bu maçın hazırlıklarına Altınordu tesislerinde başladı.

Ligde ilk 7 haftalık periyodu 6 puanla tamamlayan ve 2 puan silme cezası alarak puanı 4’e düşen Artı Değer Van Spor FK, galibiyet alarak çıkış yakalamak istiyor.

Çıktığı 7 lig maçından 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 de yenilgiyle ayrılan Artı Değer Van Spor FK 2 puanının silinmesiyle birlikte 4 puanla ligde 17. sırada yer alıyor. Temsilcimiz, puan tablosunda çıkış yapmak için Antalya deplasmanına odaklandı.

Ev sahibi Antalyaspor A.Ş. ise çıktığı 7 lig maçının 3’ünü kazanırken 4’ünde de sahadan yenilgiyle ayrıldı. 9 puanı bulunan Antalyaspor A.Ş. 12. sırada bulunuyor.

MAÇ PAZAR GÜNÜ OYNANACAK

Antalyaspor A.Ş. – Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü arasındaki 8. hafta maçı 20 Eylül Pazar günü oynanacak. Antalya Stadyumu’ndaki mücadele saat 20.00’de başlayacak.

8. HAFTA PROGRAMI

Trendyol 1. Lig’de 8. hafta programı şu şekilde;

18.09.2026 16:00 Bandırma Spor - Eminevim Ümraniyespor

18.09.2026 20:00 Muğlaspor Kulübü - Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü

19.09.2026 17:00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü - Ekenler Beton Sivasspor

19.09.2026 17:00 Sms Grup Sarıyer - Boluspor

19.09.2026 20:00 Turka Esenler Erokspor - Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük A.Ş.

19.09.2026 20:00 Batman Petrol Spor A.Ş. - Bursaspor

20.09.2026 17:00 Orfa Yapı Pendikspor Futbol A.Ş. - Bodrum FK

20.09.2026 17:00 Manisa Futbol Kulübü - İstanbulspor A.Ş.

20.09.2026 20:00 Antalyaspor A.Ş. - Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü

20.09.2026 20:00 Mardin 1969 Spor - Metro Holding Kayserispor