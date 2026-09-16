Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşların adalete daha etkin ve hızlı erişmesi için yargıda köklü bir dönüşüm başlattıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı "adaletin yüzyılı" kılma hedefiyle reformları sürdürdüklerine işaret eden Gürlek, vatandaşların hakkına makul sürede kavuştuğu, daha etkin ve daha güven veren bir yargı sistemini hedeflediklerine dikkati çekti.

Gürlek, il programları kapsamında ziyaret ettiği adliyelerde hakim ve cumhuriyet savcılarıyla bir araya geldiğini aktararak, vatandaşların en önemli beklentilerinden biri olan yargılamaların makul sürede tamamlanması konusundaki hassasiyeti yargı mensuplarıyla paylaştığını belirtti.

"2027 Yılı Ana Kararnamesi ile uygulanmaya başlayacak"

Yargılama süreçlerini hızlandıran, uyuşmazlıkların daha kısa sürede sonuçlandırılmasına imkan sağlayan düzenlemeleri 12. Yargı Paketi'yle hayata geçirdiklerini hatırlatan Gürlek, şunları kaydetti:

"Şimdi aynı hedef doğrultusunda, hakim ve cumhuriyet savcılarımızın atamalarında yeni bir sisteme geçiyoruz. Hakimler ve Savcılar Kurulumuzun bugün aldığı kararla atamalarda hizmet puanı ve puan sıralaması temel ölçüt olacak. Terfi ve teftiş sonuçları ile liyakat ve mesleğe uygunluk göstergeleri puanlamaya yansıtılacak, doğu-batı ayrımı kalkacak, nesnel ve ölçülebilir kriterler ön plana çıkacak.

2027 Yılı Ana Kararnamesi ile uygulanmaya başlayacak yeni sistemle emeğin, liyakatin ve mesleki başarının daha güçlü karşılık bulduğu, hakkaniyetin ve öngörülebilirliğin daha da güçlendiği bir atama sistemi hayata geçmiş olacak. Daha hızlı işleyen, daha isabetli kararlar üreten ve vatandaşlarımızın adalete güvenini güçlendiren bir yargı sistemi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Bakan Gürlek, yargının daha etkin ve verimli işlemesine katkı sağlayacak yeni sistemin vatandaşlara ve yargı camiasına hayırlı olmasını diledi.