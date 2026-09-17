Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü, ligin 8. hafta maçında deplasmanda Antalyaspor A.Ş. ile karşı karşıya gelecek. Her iki takım da maçın hazırlıklarını sürdürürken, biletler de satışa çıktı.

BİLET FİYATLARI

Passo uygulaması veya sitesi üzerinden alınabilen bilet fiyatlarına ilişkin açıklama geldi. Antalyaspor A.Ş. – Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü maçı için belirlenen bilet fiyatları şu şekilde;

· BATI ALT C-D-E : ₺700,00

· BATI ALT A-B-F-G : ₺550,00

· DOĞU ALT A-B-F-G : ₺300,00

· MİSAFİR TRİBÜN : ₺375,00

MAÇ PAZAR GÜNÜ OYNANACAK

Antalyaspor A.Ş. – Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü arasındaki maç 20 Eylül Pazar günü Antalya Stadyumu’nda oynanacak. Mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Ev sahibi ekip ilk 7 haftalık periyotta 3 galibiyet ve 4 yenilgi aldı. Antalyaspor A.Ş. 9 puanla ligde 12. sırada yer alıyor.

Artı Değer Van Spor FK ise ligde bu sezon çıktığı maçlarda 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 de yenilgi aldı. 6 puan toplayan temsilcimiz 2 puan silme cezası alınca puanı 4’e düştü ve ligde 17. Sırada bulunuyor.