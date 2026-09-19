Artı Değer Van Spor Futbol Kulübünün de mücadele ettiği Trendyol 1. Lig’de 9 – 15. hafta programı açıklandı. 8. hafta maçında deplasmanda Antalyaspor A.Ş. ile karşılaşacak olan Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü’nün sonraki 7 haftalık maç periyodu da belli oldu.

Programa göre temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, ligin 9. haftasında Spor Toto Akhisar Akhisar Stadyumu’nda Bandırma Spor’u konuk edecek. 9 Ekim Cuma günü oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak.

Artı Değer Van Spor FK, 10. hafta maçında deplasmanda Orfa Yapı Pendikspor ile karşılaşacak. 13 Ekim Salı günü Pendik Stadı’nda oynanacak maçın başlama saati 20.00 olacak.

Temsilcimiz, ligin 11. haftasında, 18 Ekim Pazar günü saat 16.00’da başlayacak maçta, Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda Eminevim Ümraniyespor’u ağırlayacak.

Ligin 12. haftasında Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü, Boluspor’a misafir olacak. Bolu Stadı’ndaki maç 23 Ekim Cuma günü oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak.

Artı Değer Van Spor FK, 13. hafta maçında ev sahibi sıfatıyla Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda SMS Grup Sarıyer’le karşı karşıya gelecek. 31 Ekim Cumartesi günü oynanacak maçın başlama saati 13.30.

Temsilcimiz, 14. haftada yine Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda Ekenler Beton Sivasspor ile oynayacak. Maç 7 Kasım Cumartesi günü oynanacak ve saat 13.30’da başlayacak.

Artı Değer Van Spor FK’nın 15. hafta maçı 23 Kasım Pazartesi günü olacak. Ev sahipliğini Bodrum FK’nın yapacağı ve saat 20.00’de başlayacak maç Bodrum İlçe Stadyumu’nda oynanacak.