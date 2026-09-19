Muradiye’de yardım faaliyetlerini sürdüren Türk Kızılay Şubesi ekipleri, ilçe merkezi ve köylerde ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ediyor. Gönüllüler tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında toplam 2 bin çocuğa giyim yardımında bulaundu.

"İhtiyaç sahibi Muhammet Ebrem’e tekerlekli sandalye"

Yardım çalışmaları kapsamında Kemer Köprü Mahallesi’nde yaşayan Muhammet Ebrem isimli vatandaşa da ihtiyaç duyduğu tekerlekli sandalye teslim edildi. Kızılay gönüllüleri, ailelerle bir araya gelerek ihtiyaçları yerinde tespit ederken, imkanlar doğrultusunda gerekli destekleri ulaştırıyor.

"Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm en büyük mutluluğumuz"

Türk Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay, yürüttükleri çalışmalarla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmaya devam ettiklerini belirtti. Yay, "Gönüllülerimizle birlikte köy köy gezerek ihtiyaç sahibi çocuklarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 2 bin çocuğumuza giyim desteği ulaştırdık. Bunun yanında ihtiyaç sahibi Muhammet Ebrem kardeşimize de tekerlekli sandalyesini teslim ettik. Bizim için en büyük mutluluk, ulaştığımız çocuklarımızın yüzündeki tebessümü görmek ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olabilmek. Bundan sonra da imkanlarımız doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.