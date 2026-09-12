Çocuklarından birinin zihinsel engelli ve sürekli bakıma muhtaç olduğunu, oğlu Ferhat'ın (25) ise bu hastalık nedeniyle kendisine sürekli zarar verdiğini anlatan Asilay, “Ben bu çocuklarımı kurtarmak istiyorum. Ölmesinler istiyorum. Çocuklarımın gözümün önünde kendilerine zarar vermesini istemiyorum. Onların yatalak hale gelmesini istemiyorum. Bir baba olarak elimden geleni yapmak istiyorum” dedi.

Van'da yaşayan 5 çocuk babası Halit Asilay'ın eşine 15 yıl önce Huntington hastalığı teşhisi konuldu. DNA yapısındaki bozukluğa bağlı olarak beyindeki sinir hücrelerinin hasar görmesi sonucu hareket bozukluğu, davranış değişikliği ve zihinsel problemlere yol açan genetik bir beyin hastalığı olan Huntington nedeniyle eşi son 9 yılını yatalak geçirdi.

Eşinin bakımını üstlenen Asilay, 6 yıl önce eşini bu hastalık nedeniyle kaybetti. Eşinin hastalığına ilk başta teşhis konulamadığını ve aile olarak Huntington hastalığını bilmediklerini ifade eden Asilay, bugün ise 2 çocuğunun aynı hastalıkla mücadele ettiğini anlattı.

Asilay, “Bu hastalığı bilmiyorduk. Bu hastalık milyonda bir görünen bir hastalık. Bu hastalıktan dolayı eşim 6 yıl önce vefat etti. 9 yıl eşim yatalak kaldı. Ben bir çocuk gibi eşime baktım. Şu an 2 çocuğum bu hastalıkla mücadele ediyor. Bu hastalıkla mücadele eden 27 yaşındaki bir çocuğum aynı zamanda zihinsel engelli. Bir de 25 yaşında oğlum var.

Bu hastalıktan kaynaklı sürekli kendine zarar veriyor. Diğer 2 çocuğumda da böbrek hastalığı var. Bir böbreği yüzde 40, diğer böbrek yüzde 42 çalışıyor. Kızımın da çok acil bir böbreğinin alınması lazım" dedi.

Özellikle oğlu Ferhat'ın bu hastalık nedeniyle sürekli kendine zarar verdiğini anlatan Asilay, “Ferhat oğlum sürekli kendine zarar veriyor ve en son 45 gün önce yine intihar girişiminde bulundu ve 2 kalça kemiğine platin takıldı. Bir hafta önce tekrar camları kırmaya başlayınca hastaneye yatırıldı. Şu anda psikiyatri servisinde yatıyor” dedi.

'İNGİLTERE'DEKİ TEDAVİ İMKANLARINDAN YARARLANMAK İSTİYORUZ'

Çocuklarının durumunun kendisini çaresiz bıraktığını, maddi durumunun da kötü olduğunu belirten Asilay, yetkililerden yardım istedi. Asilay, “Gözümün önünde çocuklarımın kendilerine zarar vermesini izliyorum. Bir baba olarak çok zor durumdayım. Oğlumun kendisini öldürmesini istemiyorum. Huntington hastalığıyla ilgili İngiltere'de yeni tedavi çalışmalarının bulunduğunu basından öğrendim.

Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü'ne çağrıda bulunuyorum. Oğlumun tedavisi için önce Ankara'ya, uygun görülmesi halinde İngiltere'ye götürülmesini istiyorum. Ben oğlumun ölmesini istemiyorum. Oğlumun uygun görülürse İngiltere'deki tedavi imkanlarından yararlanmasını istiyorum. Bunun için gönüllüyüm" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLARIMA BAKMAKTAN ÇALIŞAMIYORUM'

Çocuklarının bakımını üstlendiği için çalışamadığını da kaydeden Asilay, diğer 2 çocuğunun da böbrek hastası olduğunu, kendisinin de sağlık sorunları bulunduğunu söyledi. Tek böbrekli olduğunu ve kalbinde mitral yetmezlik bulunduğunu ifade eden Asilay, maddi imkanlarının çocuklarının tedavi ve bakım ihtiyaçlarını karşılamaya yetmediğini dile getirdi.

Asilay, "Ben çalışamıyorum. Sürekli çocuklarıma bakıyorum. Zihinsel engelli oğlum var, sürekli bakıma muhtaç. Diğer çocuğum da aynı durumda. Onlara bakmaktan başka bir iş yapamıyorum. Benim de sağlık sorunlarım var" dedi.

'ÇOCUKLARIMIN ÖLMESİNİ İSTEMİYORUM'

Hayırsever vatandaşlara da çağrıda bulunan Asilay, çocuklarının tedavisi ve bakımı konusunda destek istedi. Asilay, "Ben bu çocukları kurtarmak istiyorum. Ölmesinler istiyorum. Doktorlar en fazla 5-10 yıl yaşarlar diyorlar bana. Çocuklarımın gözümün önünde kendilerine zarar vermesini istemiyorum. Onların yatalak hale gelmesini istemiyorum. Bir baba olarak elimden geleni yapmak istiyorum" diye konuştu.