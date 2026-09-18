Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü ligin 7. haftasında, Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda konuk ettiği Keçtaş Ankaragücü ile 1 – 1 berabere kaldı. Maçın ardından temsilcimiz ve antrenörü Eser Çalı, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Artı Değer Van Spor’a kuruldan ceza çıkmazken, antrenör Eser Çalı’ya ile 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 50.000.-TL para cezası verildi.

PFDK kararında şöyle denildi; “Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü hakkında, 12.09.2026 tarihinde oynanan Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü-Keçtaş Ankara Keçiörengücü Trendyol 1. Lig müsabakasında, stadyumda müsabakanın tamamlanmasını sağlayacak bir yedek güç sisteminin çalışır durumda bulundurulmamasından dolayı kurulumuza sevk yapılmış ise de;

isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına, aynı müsabakada Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü antrenörü Eser Çalı’nın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 50.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” denildi.