Antalyaspor A.Ş. ile Artı Değer Van Spor FK, saat 20.00’de başlayacak maçta Antalya Stadyumu’nda karşı karşıya gelecekler. Her iki takımın da kazanmak istediği maça çıkaracakları 11’leri de netleşti.

Ev sahibi ekip maça; Fotıos Pseftıs, Soner Dikmen, Bünyamin Balcı, Ramzı Safurı, Nuno Mıguel Da Costa Joıa, Güray Vural, Pedro Fılıpe Barbosa Moreıra, Francıs Nzaba, Samet Karakoç, Alexander Gerard Van De Streek ve Mevlüt Şimşek ilk 11’i ile başlayacak.

Temsilcimiz Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü ise deplasmanda oynayacağı karşılaşmaya; Muhammed Alperen Uysal, Kadir Seven, Sinan Osmanoğlu, Mehmet Manış, Naby Youssouf Oulare, Hikmet Çiftçi, Özkan Yiğiter, Jurgen Bardhı, Tenton Yenne, Muhammed Furkan Özhan ve Alvaro De Olıveıra Felıcıssımo ilk 11’i ile çıkacak.