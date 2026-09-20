Osmaniye’nin Düziçi ilçesi İrfanlı Mahallesi'nde oturan Ayşegül Yaşar, 26 Ağustos'ta yürüyüş için evinden ayrıldı. O günden sonra Yaşar’dan haber alamayan ailesi, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Düziçi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmada Osmaniye ve Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla T.K.’nin ismine ulaşıldı. 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan aranan T.K. hakkında, olayla ilgili bağlantısı olduğu belirlenip gözaltı kararı verildi.

GÖZALTINA ALINDI

Kahramanmaraş'taki adresi belirlenen T.K., dün evine yapılan baskında anne ve babasıyla birlikte gözaltına alındı. Emniyete götürülen T.K., otomobilde tartıştığı Ayşegül Yaşar'ı boğarak öldürdüğünü, İrfanlı Mahallesi’nden yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesi Geben mevkisindeki ormana gömdüğünü itiraf etti. T.K.'nin yer göstermesiyle Ayşegül Yaşar'ın cansız bedeni, söz konusu bölgede, üzeri dallarla kapalı alanda gömülü halde bulundu. Elleri bağlı olduğu belirlenen Yaşar'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Emniyette sorgusu devam eden şüpheli T.K., Ayşegül Yaşar'dan aldığı altın ve ziynet eşyalarını da evinde sakladığını anlattı. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

BAKAN GÜRLEK AÇIKLADI

Adalet Bakanı Akın Gürlek de bugün sanal medya hesabından, Ayşegül Yaşar olayına ilişkin, "Yaşar'ın dosyası, HTS ve kamera kayıtları, tanık beyanları, kriminal incelemeler ve elde edilen yeni deliller doğrultusunda yeniden kapsamlı şekilde ele alındı. Şüphelinin olay günü kullandığı araçta tespit edilen biyolojik bulguların Ayşegül Yaşar'ın anne ve babasından alınan örneklerle uyumlu olduğunun belirlenmesinin ardından çalışmalar derinleştirildi. Şüphelinin yer göstermesi sonucu Ayşegül Yaşar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Şüpheli ile birlikte anne ve babası gözaltına alındı" açıklaması yaptı.

Bakan Gürlek, olayın aydınlatılmasında emeği geçen Düziçi Cumhuriyet Başsavcılığı, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü, Adana Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü ve katkı sunan kamu görevlilerini tebrik etti.