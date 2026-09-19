Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hakkari Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, merkeze bağlı Bay Köyü İlkokulu ziyaret edildi. Etkinlik kapsamında denetimli serbestlik yükümlüleri ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü desteğiyle organizasyona katılan kuaförler, öğrencilerin saç bakımını yaptı.

Saç kesiminin ardından yeni görünümlerine kavuşan öğrencilerin yaşadığı mutluluk ve heyecan renkli görüntülere sahne oldu.

Yetkililer, çocukların her zaman yanında olduklarını belirterek, kamu kurumları arasındaki iş birliği ve gönüllülük esasına dayalı sosyal sorumluluk çalışmalarının önemine dikkat çekti. Topluma katkı sunan ve çocukların yüzünü güldüren benzer projelerin kent genelinde sürdürüleceği bildirildi.