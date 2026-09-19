İl Engelliler Koordinatörü Başkanı Yasin Aşkan tarafından cuma hutbesi, işaret diliyle işitme engelli vatandaşlara aktarıldı. İşitme engelli vatandaşların cuma hutbesinde verilen dini mesajları anlayabilmeleri ve ibadetlerini daha bilinçli şekilde yerine getirebilmeleri amacıyla gerçekleştirilen uygulama, cami cemaatinden de yoğun ilgi gördü.

Uygulama, ibadet hizmetlerine erişimde engellerin kaldırılması ve toplumun her kesiminin dini bilgilere eşit şekilde ulaşabilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi. Hutbe sırasında İl Engelliler Koordinatörü Başkanı Yasin Aşkan’ın işaret diliyle yaptığı çeviri, işitme engelli vatandaşların hutbeyi takip edebilmesine önemli katkı sağladı.

İlk kez böyle bir uygulamayla karşılaşan vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirirken, camide duygu dolu ve anlamlı anlar yaşandı.