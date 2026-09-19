Van’dan gelerek Kahta Devlet Hastanesine başvuran 2 hasta, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Erdinç ve ekibi tarafından ameliyata alındı. Başarılı geçen operasyonların ardından sağlığına kavuşan hastalar, ameliyatı gerçekleştiren ekibe ve hastane yönetimine teşekkür etti.

Operasyonun ardından açıklamada bulunan Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Akel, "Van ilinden hastanemiz Kahta Devlet Hastanesine gelerek varis ameliyatı olan 2 hastamız sağlığına kavuştu. Başarılı operasyonlara imza atan Kalp Damar Cerrahı Op. Dr. Hüseyin Erdinç başta olmak üzere tüm ameliyat ve servis ekibi çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Başhekim Akel, Kahta Devlet Hastanesinin çevre ilçelerin yanı sıra farklı illerden gelen hastalara da kaliteli sağlık hizmeti sunmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.