Küresel piyasalardaki gelişmeler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Brent petrol fiyatlarının 100 dolar seviyesinin altına gerilemesi, uzun süredir artışlarla gündeme gelen akaryakıt cephesinde olumlu bir beklentinin doğmasını sağladı.

Son zamların ardından litre fiyatı 100 liranın üzerine çıkan motorin için müjdeli haber geldi.

MOTORİNDE 4 LİRANIN ÜZERİNDE DÜŞÜŞ

Piyasalardaki dalgalanmaların ardından motorin fiyatlarında önemli bir gerileme yaşandı. Edinilen bilgilere göre, motorinin litre fiyatına gece yarısı itibariyle geçerli olmak üzere 4,09 liralık bir indirim yapıldı.

Bu hamleyle birlikte son dönemde rekor seviyelere ulaşan motorin fiyatları, birçok büyükşehirde yeniden 100 lira barajının altına çekilmiş oldu.

EKİMDE ÖTV ARTIŞI BEKLENİYOR

Motorin fiyatlarındaki baskının önümüzdeki aylarda da sürmesi bekleniyor. Ağustos ayında geçici olarak sıfırlanan motorin ÖTV'si, belirlenen kademeli takvim doğrultusunda eylül ayında litre başına 3 lira olarak yeniden uygulanmaya başladı.

Mevcut takvime göre motorindeki ÖTV tutarının 1 Ekim'de 3 lira daha artırılarak 6 liraya, kasım ayında 9 liraya, aralık ayında ise 12 liraya yükselmesi planlanıyor.

Böylece akaryakıt fiyatlarında hem petrol ve döviz piyasalarındaki hareketlilik hem de vergi düzenlemeleri nedeniyle önümüzdeki dönemde yeni fiyat artışları gündemde olmaya devam edecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.