Van Valisi Ozan Balcı, gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı yazılı mesajında; “Gurur ve övünç kaynağımız olan gazilerimizin hatırasını canlı tutmak ve gelecek nesillerin hafızalarında yer etmesini sağlamak amacıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e Mareşal Rütbesi ve Gazilik Unvanı’nın verildiği 19 Eylül 1921 günü, “Gaziler Günü” olarak kabul edilmiş olup, bu müstesna günün 105. yıl dönümünü coşku, gurur ve minnet ile idrak ediyoruz” dedi.

Vali Balcı, “Vatanını ve bağımsızlığını her şeyden üstün tutan Aziz Milletimizin şanlı tarihi, bu uğurda kahramanca verilen mücadelelerle doludur. Milletimiz, var olduğu günden bu yana, ülkesine, milli ve manevi değerlerine, birlik ve beraberliğine yönelen tehditlere karşı yediden yetmişe canı pahasına mücadele etmiştir. Uğruna büyük bedeller ödenerek kazanılan bu vatan, bizlere şehit ve gazilerimizin en kutsal emanetidir. Ülkemizin her karış toprağında, vatanını, bayrağını ve tüm mukaddes değerlerini korumak ve savunmak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen gazilerimiz, milletimizin medarı iftiharı, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleridir. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz bizim başımızın tacıdır. Devletimizin tüm imkanlarıyla Gazilerimizin ve Aziz Şehitlerimizin millete emanet edilmiş yakınlarının her daim yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Vali Ozan Balcı, mesajını şu ifadelerle tamamladı; “Bugün millet olarak, birlik ve beraberlik içinde, bağımsız ve hür bir şekilde yaşıyorsak, bunu Aziz Şehitlerimize ve Kahraman Gazilerimize borçlu olduğumuzun bilinciyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna can vererek makamların en yükseğine eren aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, hayatta olan gazilerimizi de minnet, sevgi ve saygıyla selamlıyor, aileleri ile birlikte sağlıklı ve huzurlu ömürler dileyerek 19 Eylül Gaziler Günü'nü candan, kalpten kutluyorum.”