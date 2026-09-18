Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen 3. Çocuk Oyun Şenliği'ne çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Merzan Şehir Stadyumu'nda 3 gün boyunca devam eden etkinliklerde çocuklar şişme oyun grupları, animasyon gösterileri ve çeşitli aktivitelerle doyasıya eğlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından da çocuklara yönelik çeşitli sportif faaliyetler düzenlendi.

Şenlik alanında Emniyet Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Türk Kızılay, Yeşilay tarafından stantlar kuruldu. Kurum temsilcileri, çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirirken bilgilendirmelerde de bulundu. Etkinlik süresince belediye tarafından çocuklara kek, meyve suyu, çikolata ve su ikram edildi. Ayrıca çocuklara özel hazırlanan dergiler hediye edildi. Şenliğe katılan öğrencilerin ulaşımı da toplu taşıma araçlarıyla sağlandı. Etkinlik alanına getirilen öğrenciler, programın ardından yine araçlarla okullarına bırakıldı.

Vali İbrahim Taşyapan, Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Burak Gürbüz, Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet Yaşar, Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ve beraberindekiler şenlik alanını ziyaret etti. Protokol üyeleri, çocukların eğlencelerine eşlik ederek, şenlik alanındaki etkinlikleri takip etti. 3 gün süren şenlik, çocukların eğlenceli ve sosyal aktivitelerle güzel vakit geçirmesine imkan sağladı.