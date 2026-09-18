DAKA tarafından açıklanan 2026 Yılı Teknik Destek Programı 4. Dönem (Temmuz-Ağustos) Başarılı Projeler Listesi'nde TRB2/26/TD/0008 referans numarasıyla yer alan projeyle, bölge basınının yeni nesil habercilik teknolojilerine uyumunun desteklenmesi ve teknik kapasitesinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Van, Bitlis ve Hakkâri’de aktif olarak görev yapan basın ve medya çalışanlarına yönelik proje kapsamında teorik ve uygulamalı İHA-1 Ticari Pilot Eğitimi verilmesi öngörülüyor. Eğitimle basın çalışanlarının drone teknolojilerini haber, fotoğraf ve görüntü üretiminde etkin, güvenli ve mevzuata uygun biçimde kullanabilmelerine yönelik mesleki yetkinliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

İLK RESMÎ ZİYARETTEN PROJE İŞ BİRLİĞİNE

Basın İlan Kurumu Van Bölge Müdürü Kenan Tokgöz, göreve başlamasının ardından DAKA’ya gerçekleştirdiği resmî ziyarette Genel Sekreter Mehmet Emin Çakay ile bir araya gelmiş; görüşmede bölgesel iş birliği imkânlarının yanı sıra yerel basının mesleki ve teknik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alınmıştı.

Bu temasların ardından hazırlanan “Bölge Basınına Drone Eğitimi ile Kapasite Geliştirme Programı”nın başvuru süreci 28 Ağustos 2026 tarihinde tamamlandı. Tokgöz, proje başvuru dosyasını DAKA Genel Sekreteri Mehmet Emin Çakay’a teslim etti.

DAKA tarafından gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda proje, 2026 Yılı Teknik Destek Programı 4. Dönem (Temmuz-Ağustos) kapsamında başarılı bulunan projeler arasında yer aldı.

TOKGÖZ: MESLEKTAŞLARIMIZA KALICI BİR MESLEKİ YETKİNLİK KAZANDIRMAYI HEDEFLİYORUZ

Basın İlan Kurumu Van Bölge Müdürü Kenan Tokgöz, projenin bölge basınının teknolojik dönüşümüne katkı sağlamasını hedeflediklerini belirterek, “Van, Bitlis ve Hakkâri’de görev yapan basın çalışanlarımızın yeni nesil habercilik teknolojilerini etkin ve bilinçli kullanabilmelerini amaçlıyoruz. İHA-1 eğitimiyle meslektaşlarımıza kalıcı bir mesleki yetkinlik kazandırmayı hedefliyoruz. Projemize verdikleri destek dolayısıyla DAKA Genel Sekreteri Sayın Mehmet Emin Çakay’a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.

SÖZLEŞME ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE İMZALANACAK

Başarılı bulunan projeye ilişkin Teknik Destek Sözleşmesi, DAKA Genel Sekreteri Mehmet Emin Çakay ile Basın İlan Kurumu Van Bölge Müdürü Kenan Tokgöz’ün katılımıyla düzenlenecek programda imzalanacak.

Sözleşmenin ardından eğitim takvimi ve uygulamaya ilişkin ayrıntılar netleşecek. Projenin hayata geçirilmesiyle Van, Bitlis ve Hakkâri’deki basın çalışanlarının yeni nesil habercilik teknolojilerine uyumlarının desteklenmesi ve bölge basınının teknik kapasitesinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.