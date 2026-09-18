Hakkari'nin Işıklar köyünde çıkan yangında yaklaşık 5 bin ot balyası yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Hakkari kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan Işıklar köyünde, Selim Fırat'a ait ot balyalarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, köyde korku ve paniğe neden oldu. İhbar üzerine Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 3 araçla bölgeye sevk edildi.

Alevlerin yükseldiği bölgede jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Yangın alanına vatandaşların yaklaşmasına izin verilmezken, itfaiye ekipleri güvenlik önlemleri altında söndürme çalışmasına başladı. Yaklaşık 5 bin ot balyasının alev aldığı yangında, alevlerin çevredeki evlere sıçramaması için ekipler yoğun çaba harcadı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla bölgede inceleme başlatıldı.