ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik açıklamaları da eklenince, özellikle akaryakıt fiyatları yükselmeye başladı.

Bu kapsamda da motorine zam geldi, 100 lira sınırını da aştı.

Araç sahiplerinin takip ettiği akaryakıt fiyatlarında zammın ardından bu sabah saatlerinde ise indirim müjdesi geldi.

PETROL FİYATLARI GERİLEDİ

Petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisi akaryakıt pompalarına indirim olarak yansıdı. Brent petrolün 100 doların altına gerilemesiyle birlikte motorin fiyatlarında indirim ortaya çıktı.

MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresinde 4,09 lira indirim yapılması bekleniyor. Motorin son yapılan artışla 100 lirayı aşmıştı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.