ABD-İran arasındaki çatışmalar nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndaki bilmece, tüm dünyada akaryakıt fiyatlarını vurmuş durumda.
Geçtiğimiz gece yarısı motorinin litre fiyatına yapılan 6,59 TL'lik zammın ardından motorin, Van'da 103,10 TL'ye kadar yükselirken İstanbul'da 95 TL'nin üzerine çıktı.
Motorine bir zam daha geldi.
MOTORİNDE 100 TL SINIRI AŞILDI
Bugünden itibaren 4,62 TL zam yapılan motorinde litre fiyatı 100 TL sınırını aştı.
EN YÜKSEK SEVİYEYE ÇIKTI
Böylece litre fiyatı 100 TL sınırını aşan motorin, tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmış oldu.
Yeni zamla birlikte motorinin litre fiyatı 45 ilde 100 TL barajını aştı.
Kaynak: Ensonhaber