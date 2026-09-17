Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde korku dolu anlar!

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Böylece litre fiyatı 100 TL sınırını aşan motorin, tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmış oldu.

Bugünden itibaren 4,62 TL zam yapılan motorinde litre fiyatı 100 TL sınırını aştı.

Motorine bir zam daha geldi.

Geçtiğimiz gece yarısı motorinin litre fiyatına yapılan 6,59 TL'lik zammın ardından motorin, Van'da 103,10 TL'ye kadar yükselirken İstanbul'da 95 TL'nin üzerine çıktı.

ABD-İran arasındaki çatışmalar nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndaki bilmece, tüm dünyada akaryakıt fiyatlarını vurmuş durumda.

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