ABD-İran arasında süren karşılıklı çatışmalar, piyasaları da olumsuz etkiliyor.

Ateşkesin bir türlü sağlanamaması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditvari açıklamaları, akaryakıt fiyatlarını vurmuş durumda.

Hürmüz Boğazı'ndaki bilmece ile birlikte motorine bir zam daha gelecek.

MOTORİNE BİR ZAM DAHA

Geçtiğimiz gece yarısı motorinin litre fiyatına yapılan 6,59 TL'lik zammın ardından motorin, Bitlis ve Hakkari'de 98,47 TL'ye kadar yükselirken İstanbul'da 95 TL'nin üzerine çıktı.

Motorine bu gece yarısı yeni bir zam daha yapılması bekleniyor.

NE KADAR ZAM GELECEK

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 4,62 TL zam gelmesi bekleniyor.

100 TL SINIRINI AŞACAK

Zam gerçekleşirse motorinin litre fiyatı 100 TL sınırını aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkacak.

Yeni zamla birlikte motorinin litre fiyatının 45 ilde 100 TL barajını aşması bekleniyor.

EKİMDE ÖTV ARTIŞI BEKLENİYOR

Motorin fiyatlarındaki baskının önümüzdeki aylarda da sürmesi bekleniyor. Ağustos ayında geçici olarak sıfırlanan motorin ÖTV'si, belirlenen kademeli takvim doğrultusunda eylül ayında litre başına 3 lira olarak yeniden uygulanmaya başladı.

Mevcut takvime göre motorindeki ÖTV tutarının 1 Ekim'de 3 lira daha artırılarak 6 liraya, kasım ayında 9 liraya, aralık ayında ise 12 liraya yükselmesi planlanıyor.

Böylece akaryakıt fiyatlarında hem petrol ve döviz piyasalarındaki hareketlilik hem de vergi düzenlemeleri nedeniyle önümüzdeki dönemde yeni fiyat artışları gündemde olmaya devam edecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.