Akaryakıt fiyatlarında yeni zam dalgası pompaya bu gece (14 Eylül'ü 15 Eylül'e bağlayan gece) yansıdı.

Benzinin litre fiyatına 12 Eylül Cumartesi günü yapılan 3 lira 20 kuruşluk zammın ardından bu kez motorinin litre fiyatı yükseldi.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorinin litre fiyatına 15 Eylül Salı günü saat 00.01 itibarıyla 6 lira 62 kuruş zam yapıldı.

Zamlı fiyatlar gece yarısından itibaren geçerli olmaya başladı.

MOTORİN 100 LİRA SINIRINA DAYANDI

Zam öncesinde İstanbul Avrupa Yakası'nda yaklaşık 89,01 lira, Anadolu Yakası'nda 88,87 lira olan motorinin litre fiyatı, 6,62 liralık artışla yaklaşık 95,63 ve 95,49 liraya yükseldi.

Ankara'da 90,16 lira seviyesindeki motorin yaklaşık 96,78 liraya, İzmir'de ise 90,43 liradan 97,05 liraya çıktı.

Türkiye'nin doğu illerine gidildikçe fiyatlar 98-99 lira arasına kadar yükseldiği görülüyor.

Böylece motorin, eylül ayının ortasında 100 liralık psikolojik sınıra bir kez daha yaklaşmış oldu.

Fiyatlar dağıtım şirketi, ilçe ve istasyona göre birkaç kuruş farklılık gösterebiliyor.

BENZİNDE DE ZAMLI FİYATLAR GEÇERLİ

12 Eylül'de benzine yapılan 3,20 liralık zam sonrasında benzinin litre fiyatı İstanbul'da 80 liranın, Ankara ve İzmir'de ise 81 liranın üzerinde bulunuyor.

EKİMDE ÖTV ARTIŞI BEKLENİYOR

Motorin fiyatlarındaki baskının önümüzdeki aylarda da sürmesi bekleniyor. Ağustos ayında geçici olarak sıfırlanan motorin ÖTV'si, belirlenen kademeli takvim doğrultusunda eylül ayında litre başına 3 lira olarak yeniden uygulanmaya başladı.

Mevcut takvime göre motorindeki ÖTV tutarının 1 Ekim'de 3 lira daha artırılarak 6 liraya, kasım ayında 9 liraya, aralık ayında ise 12 liraya yükselmesi planlanıyor.

Böylece akaryakıt fiyatlarında hem petrol ve döviz piyasalarındaki hareketlilik hem de vergi düzenlemeleri nedeniyle önümüzdeki dönemde yeni fiyat artışları gündemde olmaya devam edecek.