Dede mesleğiyle 10 ülkeye ihracat yapıyor

Van’da okul servis ücretleri belli oldu! İşte yeni tarife…

Bunlar da ilginizi çekebilir

Van için serinlik vakti! Bugün beklenen hava durumu...

Van’da okul servis ücretleri belli oldu! İşte yeni tarife…

Akaryakıt fiyatlarının önümüzdeki dönemdeki seyrinde petrol fiyatları ile döviz kurundaki hareketlilik belirleyici olacak.

Zammın ardından benzinin litre fiyatı İstanbul'da 80.12 lira, Ankara'da 81.25 lira, İzmir'de 81.52 lira, doğu illerinde ise 82.88 lira seviyelerine yükseldi.

ABD ve İran arasında yeniden başlayan karşılıklı misillemeleler, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin durma noktasına gelmesi ve sevkiyatların düşmesiyle birlikte petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti.

Petrol fiyatlarındaki gerileme ve yükselişler akaryakıt pompalarındaki fiyat listelerinin sık sık değişmesine neden oluyor.

Bu bağlantı sizi https://www.wanhaber.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.