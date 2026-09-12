Petrol fiyatlarındaki gerileme ve yükselişler akaryakıt pompalarındaki fiyat listelerinin sık sık değişmesine neden oluyor.
ABD ve İran arasında yeniden başlayan karşılıklı misillemeleler, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin durma noktasına gelmesi ve sevkiyatların düşmesiyle birlikte petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti.
BENZİNİN LİTRESİ 80 LİRAYI AŞTI
12 Eylül Cumartesi günü itibarıyla geçerli olacak şekilde benzinin litresine 3,20 lira zam geldi.
Fiyat artışı pompaya yansıdı.
Zammın ardından benzinin litre fiyatı İstanbul'da 80.12 lira, Ankara'da 81.25 lira, İzmir'de 81.52 lira, doğu illerinde ise 82.88 lira seviyelerine yükseldi.
Akaryakıt fiyatlarının önümüzdeki dönemdeki seyrinde petrol fiyatları ile döviz kurundaki hareketlilik belirleyici olacak.