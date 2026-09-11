Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Eylül’de başvuruların başlayacağını duyurduğu İstanbul’daki kiralık sosyal konut projesi ev sahibi olmayan vatandaşların uygun fiyatlarla konuta erişimini kolaylaştıracak. Yüzyılın Konut Projesi ile İstanbul’da inşa edilecek 100 bin konutun yanı sıra 15 bin de sosyal konut dar gelirli vatandaşlar için Türkiye’de ilk kez uygulanacak sistemle kiralanacak. İstanbul’da 4 ayrı bölge için başvuruların alınacağı proje kapsamında ilk etapta 1017 konut, 3 yıl süre ile belirtilen şartlara uyan 18 yaşından büyük evli vatandaşlara kiralanacak. Bölge rayicin altında fiyatlarla ev kiralama imkanı sunacak proje kapsamında kira tutarları aylık 10 bin liradan başlayacak.

Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, başvuruları 14 Eylül - 25 Eylül 2026 tarihleri arasında toplanacak projeyle ilgili merak edilen soruları ve yanıtları sosyal medya hesabından paylaştı.

Kurum’un paylaştığı bilgilere göre, Sosyal Konut Tahsisi Projesi kapsamında ilk etapta Ekim 2026’da 1071 konutun teslimi yapılacak. Proje kapsamında toplam 15 bin konut kiralanacak.

İlk etapta kiralanacak 1071 konut, İstanbul’un farklı ilçelerinde 4 grupta tahsis edilecek. Buna göre Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören’de toplam 360, Maltepe, Tuzla ve Kartal’da toplam 330, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar’da toplam 291, Arnavutköy’de ise 90 konut kiralanacak.

Aylık ortalama hane halkı net gelirinin ise 100 bin lira üst sınırını aşmaması şartı aranacak

Proje kapsamında genç evli ailelere 1+1 veya 2+1, iki veya daha fazla çocuklu ailelere ise 2+1, 3+1 veya 4+1 büyüklüğünde konutlar tahsis edilecek. Projede 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere 4 farklı konut tipi bulunacak.

Projeye başvurabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak ve evli olmak şartları aranacak. Başvuru sahiplerinin ayrıca en az 1 yıldır İstanbul il sınırları içerisinde kesintisiz ikamet ediyor olması, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde tapuda kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması ve daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalamamış olması gerekecek. Aylık ortalama hane halkı net gelirinin ise 100 bin lira üst sınırını aşmaması şartı aranacak.

Projeye yalnızca İstanbul’da ikamet eden vatandaşlar başvurabilecek. İstanbul il sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlar, ikamet ettikleri ilçeyle sınırlı olmaksızın açıklanan ilçeler arasından istedikleri ilçe için başvuru yapabilecek.

Konut teslimi için idarece bildirilen tarihten itibaren 12 ay boyunca artış yapılmayacak

Üzerinde konut tapusu bulunan vatandaşlar projeye başvuramayacak. Ayrıca son 5 yıl içerisinde bağımsız konut niteliğindeki bir taşınmazı satın alan veya satanlar da başvuru yapamayacak.

Kiralık konut tahsis edilen kişinin tahsis süresi içerisinde konut satın alması halinde ise tahsis edilen konutu tahliye etmesi gerekecek. Kira artışına ilişkin uygulamada, konut teslimi için idarece bildirilen tarihten itibaren 12 ay boyunca artış yapılmayacak. Bu 12 aylık sürenin sona ermesini takip eden ilk ocak ayında ise kira bedelinde TÜFE oranında artış uygulanacak. Tahsis bedelinin ödemesi de konut teslimini takip eden ayın 20’sinde başlayacak.

Sosyal konut veya İlk Evim Arsa projeleri kapsamında asil veya yedek aktif hak sahipliği bulunanlar ise projeye başvuru yapamayacak. Başvurular, e-Devlet üzerinden 14 Eylül 2026 ile 25 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak. Vatandaşlar başvurularının durumunu TOKİ hizmetleri arasında yer alan "Konut / İşyeri Başvuru" menüsünden takip edebilecek. Projede tahsis süresi 3 yıl ile sınırlandırılacak. 3 yıllık sürenin sonunda tahsis süresi uzatılmayacak.