Van Gölü Havzası’nda dağlardan başlayan yüzey akışları ve akarsular, taşıdıkları çeşitli maddelerle Van Gölü’ne ulaşıyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Akkuş, havzadaki akarsuların gölle kurduğu bağlantıya dikkat çekerek, göle ulaşan suların fitoplanktondan inci kefaline uzanan besin zincirinin bir parçası olduğunu söyledi.

“VAN GÖLÜ’NÜ KORUMAK, GÖLE ULAŞAN AKARSULARI KORUMAKLA BAŞLAR”

Akkuş, Van Gölü Havzası’nda gerçekleşen olayların ulaşacağı son noktanın Van Gölü olduğuna işaret etti. Akkuş, Artos, Erek, Tendürek ve Süphan Dağları’nın zirvelerinden başlayan süreçlerin akarsular ve yüzey akışları aracılığıyla göle ulaştığını ifade etti.

Van Gölü’nün korunmasının yalnızca gölün kendisinin korunmasıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Akkuş, “Van Gölü Havzası’nda gerçekleşen her olayın, ulaşacağı son nokta Van Gölü’dür. Artos, Erek, Tendürek ve Süphan Dağları’nın zirvelerinden başlayan süreçlerin etkileri; akarsular ve yüzey akışlarıyla sonunda göle ulaşır. Bu nedenle Van Gölü’nü korumak, yalnızca gölün kendisini değil, bütün havzayı ve özellikle göle ulaşan akarsuları korumakla başlar.” dedi.

“GÖLLE BULUŞAN BU MADDELER, GÖZLE GÖREMEDİĞİMİZ YAŞAMIN BİR PARÇASI HALİNE GELİR”

Göle dökülen akarsuların, doğdukları dağların doruklarından ve geçtikleri güzergahlardan çeşitli mineralleri, besin maddelerini ve organik materyalleri taşıdığını belirten Akkuş, bu maddelerin Van Gölü’ne ulaştığını kaydetti.

Akkuş, göle taşınan bu maddelerin göldeki yaşamın bir parçası haline geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

“Göle dökülen akarsular, doğdukları dağların doruklarından ve geçtikleri güzergahlardan mineralleri, besin maddelerini ve organik materyalleri taşıyarak göle ulaştırır. Gölle buluşan bu maddeler, gözle göremediğimiz yaşamın bir parçası haline gelir. Fitoplanktonla başlayan süreç, besin zincirinin farklı halkalarından geçerek nihayet inci kefalinin yaşamına uzanır. Bu nedenle havzadaki her akarsu, yalnızca göle akan bir su değildir. Her biri Van Gölü’nün bir can damarıdır. Ve can damarlarını korumadan Van Gölü’nü korumak mümkün değildir.”