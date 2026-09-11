Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, küresel piyasalardaki bu tırmanışın ardından 12 Eylül 2026 saat 00.01'den itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 2,95 TL zam yapılması bekleniyor.

Küresel petrol piyasalarında yaşanan sert yükseliş, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. ABD ile İran arasında devam eden gerilim ve Ukrayna'nın Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik saldırıları, piyasalardaki arz endişelerini derinleştirdi. Bu gelişmelerin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar seviyesini aşarak akaryakıt ürünlerinde yeni bir fiyat artışını zorunlu kıldı.

ZAM SONRASI BENZİN FİYATLARI 80 LİRAYI AŞACAK

Beklenen 2,95 TL'lik zammın 12 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 00.01'den itibaren pompaya yansıması öngörülürken, motorin ve LPG fiyatlarında şu aşamada herhangi bir değişiklik beklenmiyor.