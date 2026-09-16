Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Et, Hazırlanmış Et Karışımları ve Et Ürünleri Tebliği doğrultusunda et ürünlerinde yeni standartlar belirlendiğini ve Türk Gıda Kodeksi ile güvenilir gıda için kararlı adımlar atıldığını belirtti. Bakan Yumaklı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ürün ağırlığını artırmak için etin içine soya ve nişasta katılması gibi uygulamalara son veriyoruz. Sucuk ve pastırma gibi geleneksel lezzetlerimizin içine farklı katkılar katarak özünü bozanları engelliyor; dönerimizi ‘yaprak’ ve ‘kıyma’ olarak şeffafça etiketliyoruz. Tavuk dönerdeki yağ oranını da yüzde 15’e çekerek hem sağlığı koruyor hem de standartları netleştiriyoruz. Sofralarımıza gelen her lokmanın güvenilir ve hak ettiği kalitede olması için denetimlerimizi ve düzenlemelerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz."