Bakan Kacır, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Bankası iş birliği ile yürüttüğümüz Türkiye Yeşil Sanayi Projesi ile sanayimizin yeşil dönüşümünü hızlandırıyoruz. Bu kapsamda TÜBİTAK Sanayide Yeşil Dönüşüm 2026 Yılı 2'nci Çağrısı'nı başvurulara açtık. Konu başlıkları: İklim değişikliği, çevre ve biyoçeşitlilik, temiz ve döngüsel ekonomi, temiz, erişilebilir ve güvenli enerji arzı, yeşil ve sürdürülebilir tarım ve sürdürülebilir akıllı ulaşım. Kaynaklarını verimli kullanan ve yüksek katma değer üreten bir sanayi için desteklerimiz devam edecek. Son başvuru tarihi 12 Ekim 2026" dedi. Çağrıya ilişkin başvuru koşulları ve detaylı rehbere, 'https://tubitak.gov.tr/tr/duyuru/1832-sanayide-yesil-donusum-2026-2-cagrisi-basvuruya-acildi' linkinden ulaşılabileceği ifade edildi

Kaynak: DHA