Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 2026 yılı Ocak-Ağustos dönemine ilişkin şirket istatistiklerine göre Van’da 338 şirket kurulurken, 40 şirket kapandı. Van’da kurulan şirket sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 azalırken, kapanan şirket sayısında yüzde 37,5 düşüş kaydedildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2026 yılının Ocak-Ağustos dönemine ait kurulan, tasfiye edilen ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı. Verilere göre Van’da 8 aylık dönemde 338 şirket, 19 kooperatif ve 137 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu.

TOBB verilerine göre Van’da 2026 yılının ilk 8 ayında toplam 494 işletme kuruldu. Bu işletmelerin 338’ini şirketler, 19’unu kooperatifler, 137’sini ise gerçek kişi ticari işletmeleri oluşturdu. 2025 yılının aynı döneminde ise toplam 481 işletme kurulmuştu. Böylece toplam kurulan işletme sayısı yıllık bazda yüzde 2,7 arttı.

Şirket kuruluşları özelinde ise Van’da 2025’in Ocak-Ağustos döneminde 339 şirket kurulurken, 2026’nın aynı döneminde bu sayı 338 oldu. Buna göre şirket kuruluşlarında yüzde 0,3 azalış gerçekleşti.

Van’da aynı dönemde 60 şirket ve 9 kooperatif olmak üzere toplam 69 işletme tasfiye edildi. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 50 şirket ve 6 kooperatif olmak üzere toplam 56 işletme tasfiye edilmişti. Buna göre toplam tasfiye edilen işletme sayısı yüzde 23,2 arttı. Şirket bazında tasfiye sayısındaki artış ise yüzde 20 oldu.

Van’da Ocak-Ağustos 2026 döneminde 40 şirket, 1 kooperatif ve 56 gerçek kişi ticari işletmesi olmak üzere toplam 97 işletme kapandı. 2025 yılının aynı döneminde ise 64 şirket, 2 kooperatif ve 63 gerçek kişi ticari işletmesi olmak üzere toplam 129 işletme kapanmıştı. Böylece toplam kapanan işletme sayısı yüzde 24,8 azaldı.

Şirket kapanışları açısından bakıldığında ise 2025’in ilk 8 ayında kapanan 64 şirket sayısı, 2026’nın aynı döneminde 40’a geriledi. Böylece kapanan şirket sayısında yüzde 37,5 düşüş yaşandı.

Doğu Anadolu Bölgesi illerinin 2026 yılı Ocak-Ağustos dönemindeki şirket kuruluşlarına bakıldığında Van’da 338 şirket kuruldu. Bölgedeki diğer illerde kurulan şirket sayıları ise Ağrı’da 143, Ardahan’da 15, Bingöl’de 89, Bitlis’te 96, Elazığ’da 244, Erzincan’da 73, Erzurum’da 221, Hakkari’de 52, Iğdır’da 40, Kars’ta 50, Malatya’da 382, Muş’ta 99 ve Tunceli’de 24 olarak kayıtlara geçti.

Aynı dönemde Van’da 40 şirket kapanırken, Ağrı’da 12, Ardahan’da 2, Bingöl’de 16, Bitlis’te 15, Elazığ’da 43, Erzincan’da 17, Erzurum’da 47, Hakkari’de 11, Iğdır’da 17, Kars’ta 4, Malatya’da 57, Muş’ta 9 ve Tunceli’de 4 şirket kapandı.

Türkiye genelinde 2026 yılının ilk 8 ayında 75 bin 814 şirket, 979 kooperatif ve 11 bin 542 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Toplam kurulan işletme sayısı 88 bin 335 oldu.

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde toplam 83 bin 792 işletme kurulurken, 2026’da bu sayı yüzde 5,4 arttı. Şirket kuruluşları ise 71 bin 224’ten 75 bin 814’e yükselerek yüzde 6,4 arttı.

Türkiye genelinde Ocak-Ağustos döneminde en fazla şirket 27 bin 897 ile İstanbul’da, en az şirket ise 12 ile Bayburt’ta kuruldu.