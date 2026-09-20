Van’da özel sektör, personel ihtiyacını karşılamak için İŞKUR (Türkiye İş Kurumu) üzerinden ilanla alım yapıyor. Bu doğrultuda onlarca personel alımı için İŞKUR Van sayfası üzerinden ilan yayınlandı.

Farklı mesleklerde yapılacak alımlar için ilgililerin İŞKUR Van sayfası üzerinden detaylara ulaşması mümkünken, aşçıdan sekretere, ön muhasebeciden kaynakçıya, endüstri mühendisinden elektrik teknisyenine kadar geniş bir yelpazede alım yapılacağına dair ilanlar yer alıyor.

Van’da özel sektör bünyesinde gerçekleştirilecek istihdam kapsamında, İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlara göre, personel alınacak pozisyonların bazıları şu şekilde;

· Elektrik – Elektronik Teknolojisi Teknisyeni

· Aşçı yardımcısı

· Reyon görevlisi

· Sekreter

· Ön muhasebeci

· Makine mühendisi

· Kalite kontrolcü

· Overlokçu

· Aşçı

· Kamyon şoförü

· Marangoz

· Mobilya işleri

· Makineci (dikiş)

· Temizlik görevlisi

· Satış elemanı

· Danışma memuru

· Çağrı merkezi müşteri temsilcisi

· Pazarlama görevlisi

· Endüstri mühendisi

· Tekstil mühendisi

· Ön büro görevlisi (Otel resepsiyoncusu)

· Servis elemanı (garson)

· Şeker imal işçisi

· Pres işçisi (küp ve kesme şeker)

· Kantin görevlisi

· Fast food hazırlayıcısı

· Greyder operatörü

· İş makineleri yağcısı

· Kaynakçı

· Fırıncı (hamurkâr)

· Kasiyer

· Market elemanı

· Konfeksiyon işçisi

· Elektrik teknisyeni

· Mutfak görevlisi

· Kesimci (giyim)

· Mağaza müdürü

· Bulaşıkçı

· Restoran müdürü

· Salata ustası

· Pazarlamacı