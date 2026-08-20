Yeni eğitim-öğretim döneminde okul çevrelerinde güvenliğin artırılması amacıyla yeni bir uygulama hayata geçirilecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla hazırlanan 7 aşamalı okul güvenliği modelinin ilk uygulaması kapsamında, 81 ildeki okullarda görev yapmak üzere 30 bin bahçe görevlisi alınacağı kaydedildi.

Bakan Çiftçi’nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından belirlenen 30 bin kişilik kontenjan, 81 il valiliğine dağıtıldı. Kontenjanların belirlenmesinde illerin ihtiyaçları esas alınırken, en yüksek kontenjan 3 bin 13 kişiyle İstanbul’a verildi. İstanbul’un ardından Ankara’ya bin 628, İzmir’e bin 242 ve Konya’ya 937 kişilik kontenjan ayrıldı. Van’da ise okul bahçe görevlisi olarak toplam 812 kişinin görevlendirilmesi planlanıyor.

Uygulamayla okulların bağlı bulunduğu en yakın polis merkezi veya jandarma birimleriyle iletişimin güçlendirilmesi hedefleniyor. Görevlendirilecek bahçe görevlileri, okul çevresinde karşılaşılabilecek acil durumlarda en yakın kolluk birimine hızlı şekilde bilgi verecek.

Bahçe görevlisi olmak isteyenlerin yalnızca ikamet ettikleri mahallede bulunan okullar için başvuru yapabileceği belirtildi. Farklı bir mahallede yer alan okul için başvuru yapılamayacak. Uygulamaya 18 yaşını doldurmuş kadın ve erkek Türk vatandaşları başvurabilecek. Adaylar hakkında güvenlik soruşturması İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek. Başvuru şartları arasında adli sicil kaydının bulunmaması da yer alacak.

Başvuru tarihleri açıklandıktan sonra adayların T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle İŞKUR e-Şube sistemine giriş yapması gerekecek. Sistemde yer alan ‘Toplum Yararına Programlar’ bölümünün ardından ‘TYP Arama’ sekmesine girilerek yayımlanan ilanlar görüntülenebilecek.

Adaylar, ikamet ettikleri ili seçerek kendi bölgelerinde açılan okul bahçe görevlisi ilanlarına ulaşabilecek. Şartları karşılayan kişilerin başvurularını İŞKUR üzerinden gerçekleştirmesi beklenirken, başvuruların e-Devlet ve ALO 170 üzerinden de yapılabileceği bildirildi.