Van Ticaret ve Sanayi Odası’nda (Van TSO) meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimleri 24 Ekim 2026 Cumartesi günü yapılacak. Seçimde İrem Bayram, İzzet Çoban, Necdet Takva ve Zahir Kandaşoğlu başkanlık için yarışacak. Adayların seçim programlarında sınır ticareti, ulaşım, finansmana erişim, sanayi, dış pazarlar ve oda yönetimine ilişkin farklı başlıklar yer alıyor.

Van Ticaret ve Sanayi Odası’nda (Van TSO) yeni dönem meslek komitesi ve meclis üyelerinin belirleneceği seçimlerin tarihi 24 Ekim 2026 olarak açıklandı. Seçim sürecinde dört isim başkan adaylığını duyururken, adaylar hazırladıkları programlarda Van’ın ticaret ve sanayi alanındaki sorunlarına yönelik projelerini ve hedeflerini açıkladı.

Seçimde İrem Bayram, İzzet Çoban, Necdet Takva ve Zahir Kandaşoğlu Van TSO Yönetim Kurulu Başkanlığı için yarışacak. Adayların programlarında sınır ticaretinin geliştirilmesi, hava ulaşımı, finansmana erişim, sanayi bölgeleri, dış pazarların genişletilmesi ve oda yönetiminin işleyişine ilişkin başlıklar bulunuyor.

Van Ticaret ve Sanayi Odasında seçimlere girecek adayların öne çıkan bazı proje ve söylemleri özetle şu şekilde;

İREM BAYRAM;

İrem Bayram, “Yeni Ekonomi Nesli” (YEN) hareketiyle seçim yarışına katılıyor. Bayram, Van TSO tarihinde yönetim kurulu başkanlığına aday olan ilk kadın isim olarak 24 Ekim seçimlerinde başkanlık için yarışacak. Bayram, Van TSO’nun siyasi partilerden bağımsız yönetilmesini ve merkezi hükümet, valilik ile yerel yönetimler dahil tüm siyasi yapılarla eşit mesafede çalışma yürütülmesini savunuyor.

Bayram’ın programında üyelerin odaya gelmesini bekleyen yapı yerine doğrudan üyeye ulaşan bir sistem kurulması yer alıyor. Bu kapsamda 7/24 Dijital Çözüm Hattı oluşturulması ve çevre ilçelerde yeni temsilcilikler açılması planlanıyor. Oda bünyesindeki 19 meslek komitesinin saha odaklı çalışması ve üyelerin sorunlarına yönelik çözüm mekanizmalarının geliştirilmesi de programda bulunuyor.

Finansmana erişim sorunlarına yönelik yeni mekanizmalar geliştirilmesini ve işletmelerin dijital dönüşümünün desteklenmesini hedefleyen Bayram, oda yönetiminde resmi ve bilimsel verilerin kullanılmasını öneriyor. Van OSB’de faaliyet gösteren fabrika sayısı ve kapanan işletmeler gibi ticari göstergelerin düzenli ve şeffaf biçimde takip edilmesini isteyen Bayram, lojistik, dış ticaret, turizm, pazar erişimi ve istihdama ilişkin sorunların planlı kalkınma projeleriyle ele alınmasını amaçlıyor.

Bayram, Küresel Destinasyon Van vurgusuyla da, Çok Pazarlı Uluslararası Turizm ve Tanıtım Hamlesi hedeflerinden söz ediyor. Bayram; “Van’ın turizmde tek pazara bağımlı yapısını kırmak amacıyla doğal, kültürel ve gastronomik değerleri dört mevsime yayılan bir plan doğrultusunda İran, Irak, Ermenistan, Azerbaycan ve Avrupa pazarlarında tanıtacağız. İlkbaharda doğa turları ve festivaller, yazın Mavi Tur ve karavan turizmi, sonbaharda inanç ve kongre turizmi, kışın ise kış sporları ve alışveriş festivalleriyle Van’ın 12 ay yaşayan bir destinasyona dönüşmesini sağlayacağız” diyor.

İZZET ÇOBAN;

İzzet Çoban, seçim çalışmalarını “Güçlü Oda, Güçlü Van” mottosuyla sürdürüyor. Çoban’ın programında tüm üyelerin karar süreçlerine katılabileceği, tüccar ve sanayicinin doğrudan söz sahibi olacağı şeffaf bir yönetim modeli bulunuyor. Çoban, Van TSO’nun ekonomik sorunları yalnızca raporlayan bir yapı yerine çözüm üreten aktif bir mekanizma olarak çalışmasını hedefliyor.

Van’ın ticaret, üretim ve turizm alanlarındaki potansiyelinin planlı bir kalkınma modeliyle değerlendirilmesini isteyen Çoban, oda yönetiminin siyasi etkilerden bağımsız hareket etmesi gerektiğini belirtiyor. Programında ayrıca sermaye sahipleri ve sahada faaliyet gösteren tüccarların projelerine alan açılması, iş dünyasının önündeki engellerin kaldırılması ve ekonomik faaliyetlerin artırılması yer alıyor.

NECDET TAKVA;

Necdet Takva, Mavi Liste ve Ortak Akıl Platformu çatısı altında yeniden adaylığını açıkladı. Takva’nın seçim programında Van’ın ulaşım ve lojistik altyapısına ilişkin projeler öne çıkıyor. Demiryolu bağlantısının kesintisiz hale getirilmesi ve Van-Habur Karayolu Projesi’nin tamamlanması için lobi çalışmalarının hızlandırılması hedefleniyor.

Takva, Besi Organize Sanayi Bölgesi’nin tamamlanmasını ve Jeotermal Sera OSB’nin hayata geçirilmesini de programına aldı. Van gümrüğüne ihtisas yetkisi kazandırılması ve Gelincik, Güzereş ile Çaldıran Çilli Sınır Ticaret Merkezlerinin kurulması da üzerinde durulacak konular arasında bulunuyor.

İran pazarındaki ticari ilişkilerin Irak Kürdistan Bölgesi ve Ermenistan pazarlarına genişletilmesini hedefleyen Takva, Van’da Kürdistan Bölgesel Yönetimi Temsilciliği kurulmasına öncülük edilmesini öneriyor. Tam donanımlı gümrük laboratuvarı kurulması, ekspertiz sorunlarının çözülmesi, Van-Tahran ve Van-Erbil arasında bölgesel dış uçuşların başlatılması, sektörel kümelenme çalışmalarının geliştirilmesi ve finansmana erişimin kolaylaştırılması da programda yer alan diğer başlıklar arasında.

ZAHİR KANDAŞOĞLU;

Zahir Kandaşoğlu, seçim programında Kapıköy Gümrük Kapısı’nın operasyonel verimliliğinin artırılmasını ve ithalat ile ihracat işlemlerindeki bürokratik engellerin azaltılmasını öneriyor. Kandaşoğlu ayrıca uçak seferlerinin artırılması ve bilet fiyatları konusunda lobi çalışmaları yürütülmesini, bankalarla özel mekanizmalar ve protokoller geliştirilerek krediye erişimin kolaylaştırılmasını planlıyor.

Sanayi siteleri ve ticaret bölgelerindeki lojistik ve fiziki altyapı eksikliklerinin ilgili bakanlıklar nezdinde çözülmesini hedefleyen Kandaşoğlu, oda yönetiminde üyelerin yanı sıra kayıt dışı faaliyet gösteren esnafla da iletişim kurulmasını ve yatırım ile istihdamı artıracak projelere öncelik verilmesini vaat ediyor.

Van TSO’da meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimleri 24 Ekim 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Seçimin ardından yeni dönemde Van TSO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenecek isim de belirlenecek.