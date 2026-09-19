Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, parti binasında düzenlediği basın açıklamasında ekonomik sorunlar ve işsizlik gündemini ele aldı. Türkiye’de yüksek enflasyon ve alım gücündeki düşüşün ekonomik koşulları zorlaştırdığını belirten İlhan, Van’da işsizlik oranının yüzde 13, genç işsizliğin ise yüzde 20’lere yaklaştığını söyledi.

Türkiye’de işsizlik oranının yüzde 8,3 seviyesinde olduğunu belirten İlhan, genç işsizlik oranının ise yüzde 15,5 olarak açıklandığını ifade etti. Van’daki işsizlik oranının yüzde 13 civarında olduğunu kaydeden İlhan, genç işsizliğin de yüzde 20’lere yaklaştığını vurguladı.

“İSTİHDAM ALANLARI YETERSİZ”

Van’ın genç nüfusuna rağmen istihdam alanlarının yetersiz olduğunu belirten İlhan, eğitimini tamamlayan çok sayıda gencin iş bulmak amacıyla batı illerine göç ettiğini dile getirdi. İlhan, son 5 yılda Van’ın nüfusunun resmi verilere göre yaklaşık 40 bin kişi azaldığını ifade etti.

İşsizlik nedeniyle gençlerin farklı illerde güvencesiz işlerde çalışmak zorunda kaldığının altını çizen İlhan, “Van'ın en büyük sermayesi olan insan kaynağı göz göre göre kaybediliyor. Kent tarım ve hayvancılıkta ciddi sorunlarla karşı karşıya, sınır ticareti potansiyeline rağmen hak ettiği seviyeye ulaşmış değil.

Sanayi yatırımları ise yetersiz. Organize Sanayi Bölgesi'nin üretim ve istihdam sağlayan bir merkez haline gelmesi gerekirken, zaman zaman çağrı merkezi ağırlıklı yapısıyla eleştiriliyor. Büyük fabrikaların, üretim tesislerinin ve özel sektör yatırımlarının kente çekilememesi nedeniyle insanlar mevsimlik işçiliğe veya geçici istihdam olanaklarına yönelmek zorunda kalıyor. Günübirlik ve geçici çözümler işsizlik sorununu ortadan kaldırmıyor.

Buradan ekonomi yönetimine, yerel idarecilere ve iş dünyasının temsilcilerine çağrıda bulunuyoruz: Van'ın işsizlik sorunu bu şehrin kaderi olmaktan çıkarılmalıdır. Gençlerin kendi memleketlerinde çalışıp üretebileceği bir ekonomik yapı oluşturulmalıdır.” dedi.

Van’da tarım ve hayvancılığın yanı sıra sınır ticaretinin de yeterli seviyeye ulaşmadığını ifade eden İlhan, sanayi yatırımlarının da yetersiz olduğunu söyledi.

“BÖLGESEL TEŞVİK VE İSTİHDAM MODELLERİ HAYATA GEÇİRİLMELİDİR”

Sanayi Odası seçimlerine de değinen İlhan, aday olan isimleri tebrik ederek, Van’ın ekonomik sorunlarına yönelik uygulanabilir projelerin kamuoyuna sunulması gerektiğini belirterek şu sözleri kaydetti:

“Van'ın lojistik avantajlarını, turizm potansiyelini, tarım ve hayvancılık gücünü harekete geçirecek bölgesel teşvik ve istihdam modelleri hayata geçirilmelidir. Yatırımcıların Van'a gelmesini sağlayacak altyapı oluşturulmalı, bürokratik engeller azaltılmalıdır. Malumunuz, son dönemde iş dünyasını yakından ilgilendiren Sanayi Odası seçimleri de gündemde. Seçimlerde aday olan tüm arkadaşlarımızı cesaret gösterdikleri için tebrik ediyor, başarılar diliyoruz.

Ancak adaylardan beklentimiz, Van'ın gerçeklerini ve potansiyelini dikkate alan, uygulanabilir projeleri ve somut çözüm önerilerini kamuoyuyla paylaşmalarıdır. Saadet Partisi İl Başkanlığı olarak Van'daki gençlerin kendi topraklarında onuruyla, emeğiyle çalışıp üretebileceği bir şehir inşa edilene kadar bu konunun takipçisi olacağız. Van halkının ekmek, iş ve gelecek mücadelesini her platformda dile getirmeye devam edeceğiz.”