Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2026 yılı Ağustos ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı. Verilere göre Türkiye genelinde Ağustos ayında 9 bin 212 şirket kurulurken, Van’da 46 şirket kuruldu. Van’da kurulan şirket sayısı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 azaldı.

TOBB verilerine göre Türkiye genelinde Ağustos 2026’da 9 bin 212 şirket, 63 kooperatif ve bin 229 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Aynı dönemde 3 bin 176 şirket ile 135 kooperatif tasfiye sürecine girerken, 2 bin 114 şirket, 71 kooperatif ve bin 91 gerçek kişi ticari işletmesi kapandı.

Ağustos 2025’te ise Türkiye genelinde 9 bin 210 şirket, 118 kooperatif ve bin 396 gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuştu. Buna göre şirket kuruluşları yüzde 0,02 artarken, kooperatif kuruluşları yüzde 46,6, gerçek kişi ticari işletmesi kuruluşları ise yüzde 12 azaldı.

Geçtiğimiz yılın aynı ayında 2 bin 710 şirket ile 122 kooperatif tasfiye edilmiş, bin 900 şirket, 83 kooperatif ve 953 gerçek kişi ticari işletmesi kapanmıştı. Ağustos 2026’da şirket tasfiyeleri yüzde 17,2, kooperatif tasfiyeleri yüzde 10,7 arttı. Şirket kapanışları yüzde 11,3, gerçek kişi ticari işletmesi kapanışları ise yüzde 14,5 artarken, kapanan kooperatif sayısı yüzde 14,5 azaldı.

VAN’DA ŞİRKET KURULUŞLARI YÜZDE 2,1 AZALDI

Van’da Ağustos 2026’da 46 şirket, 4 kooperatif ve 6 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Ağustos 2025’te ise 47 şirket, 3 kooperatif ve 14 gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuştu. Buna göre Van’da kurulan şirket sayısı yüzde 2,1 azalırken, kooperatif sayısı yüzde 33,3 arttı. Gerçek kişi ticari işletmesi kuruluşlarında ise yüzde 57,1 düşüş yaşandı.

Van’da Ağustos 2026’da 5 şirket ile 1 kooperatif tasfiye sürecine girdi, geçtiğimiz yılın aynı ayında 8 şirket tasfiye edilmişti. Böylece Van’da tasfiyeye giren şirket sayısı yüzde 37,5 azaldı. Ağustos ayında Van’da 5 şirket ve 5 gerçek kişi ticari işletmesi kapandı. Ağustos 2025’te ise 6 şirket ve 3 gerçek kişi ticari işletmesi kapanmıştı. Buna göre kapanan şirket sayısı yüzde 16,7 azalırken, kapanan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı yüzde 66,7 arttı.

DOĞU ANADOLU’DA KURULAN ŞİRKET SAYILARI

Ağustos 2026’da Doğu Anadolu Bölgesi illerinde Ağrı’da 23, Ardahan’da 0, Bingöl’de 10, Bitlis’te 11, Elazığ’da 24, Erzincan’da 8, Erzurum’da 32, Hakkari’de 5, Iğdır’da 4, Kars’ta 5, Malatya’da 46, Muş’ta 10 ve Tunceli’de 2 şirket kuruldu. Aynı dönemde Ağrı’da 1, Bitlis’te 2, Elazığ’da 7, Erzincan’da 7, Erzurum’da 11, Iğdır’da 1, Malatya’da 9 ve Muş’ta 2 şirket tasfiye sürecine girdi.

Şirket kapanışlarında ise Ağrı’da 2, Bingöl’de 2, Bitlis’te 2, Elazığ’da 4, Erzincan’da 3, Erzurum’da 4, Hakkari’de 1, Iğdır’da 1, Kars’ta 1, Malatya’da 8 ve Muş’ta 1 şirketin kapandığı kaydedildi. Ardahan ve Tunceli’de ise Ağustos ayında şirket kapanışı gerçekleşmedi.

Türkiye genelinde Ağustos 2026’da en fazla şirketin kurulduğu il 3 bin 455 şirketle İstanbul olurken, şirket kuruluşunun gerçekleşmediği Ardahan ise son sırada yer aldı.