Van Gölü’nün kıyısında gençlik ve spor etkinliklerini bir araya getirecek GölFest’in yeniden düzenleneceği duyuruldu. AK Parti ve Van Gençlik Kolları logolarının yer aldığı festival duyurusunda, etkinliklerin gençlik, spor, yetenek, rekabet ve etkileşim temalarıyla gerçekleştirileceği belirtildi.

GölFest kapsamında 26-27 Eylül tarihlerinde Van Gebze Su Sporları Merkezi’nde kano ve su sporları etkinlikleri düzenlenecek. Saat 10.30 ile 17.00 arasında gerçekleştirileceği belirtilen etkinliklerde kano, su sporları, yarışmalar ve çeşitli aktiviteler yer alacak.

SİNAN AKÇIL VAN’DA SAHNE ALACAK

Etkinlik programı, “Kano Hazır, Van Gölü Hazır!” sloganıyla paylaşılırken, iki gün boyunca su sporları ve rekabet temalı etkinlikler gerçekleştirilecek. Festival programının ikinci gününde ise sanatçı Sinan Akçıl Van’da sahne alacak. Sinan Akçıl konseri 27 Eylül Pazar günü saat 17.00’de, Van Gebze Su Sporları Merkezi’nde düzenlenecek.

Konser duyurusunda, “Van Gölfest’te Sahne Sinan Akçıl’ın!” ifadelerine yer verilerek Van Gölü manzarasında müzik, gençlik ve eğlencenin bir araya geleceği, ayrıca “Nerede kalmıştık? GÖLFEST yeniden başlıyor!” mesajına yer verildi.

Festivalin organizasyonu Van Gençlik Kolları tarafından düzenleniyor.