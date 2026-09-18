Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bugün Van’ın 4 ilçesi için sarı kodlu uyarıda bulundu. Kuvvetli rüzgar uyarısı yapılırken, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, toz taşınımı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Van ve bazı iller için bugün sarı kodlu uyarı yayımlandı. Meteoroloji tarafından yayımlanan uyarıda; Bahçesaray, Çatak, Başkale ve Gürpınar ilçeleri için kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması gerektiği hatırlatıldı.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda; “Rüzgarın, sabah saatlerinden itibaren Hakkari ve Van’ın güney (Bahçesaray, Çatak, Başkale, Gürpınar) ilçelerinde güney ve güneybatıdan kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/sa, yer yer 80-90 km/sa) şeklinde esmesi beklenmektedir. Çatı Uçması, Ağaç veya Direklerin Devrilmesi, Toz Taşınımı, Ulaşımda Aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.