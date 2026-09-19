Van Turizmciler Derneği Başkanı Murat Beyaz, İranlı turistlerin bugüne kadar büyük ölçüde Kapıköy Sınır Kapısı üzerinden Van’a geldiğini belirterek, Van–Tahran direkt uçuşlarının devam etmesi gerektiğine vurgu yaptı.

“BİZİM AÇIMIZDAN ÖNEMLİ BİR GELİŞME”

İranlı turistlerin bugüne kadar büyük ölçüde Kapıköy Sınır Kapısı üzerinden Van’a geldiğini ifade eden Beyaz, direkt uçuşlarla birlikte İran’dan Van’a ulaşım seçeneklerinin arttığını diye getirerek şunları söyledi:

“Van–Tahran direkt uçak seferlerinin başlaması bizim açımızdan önemli bir gelişme oldu. Yıllardır İranlı turistler büyük ölçüde Kapıköy Sınır Kapısı üzerinden Van’a geliyor. Şimdi doğrudan uçuşların başlamasıyla birlikte İran’dan Van’a ulaşım noktasında bir alternatif daha oluşmuş oldu.

Turizmi büyütmenin ve daha nitelikli turisti şehrimize çekmenin yolu ulaşım alternatiflerini çoğaltmaktan geçiyor. Saatler süren kara yolculuğu ve sınır kapısındaki beklemeler yerine, Tahran’dan kalkan bir uçağın bir buçuk saat içinde Van Ferit Melen Havalimanı’na iniş yapması, İranlı turistlerin şehrimizi tercih etmesini kolaylaştıracaktır muhtemelen. Bu uçuşların devam etmesi kentimiz açısından önemli olacaktır” dedi.

“DİREKT UÇUŞLARIN BAŞLAMASI TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL”

Beyaz, direkt uçuşların yalnızca belirli dönemlerde değil, yıl boyunca devam etmesinin önemli olduğunu söyledi.

Beyaz, direkt uçuşların başlamasının ardından turizmciler ve esnafın da üzerine düşen sorumluluklar bulunduğunu belirterek, “Tahran’dan Van’a yaklaşık 1,5 saatlik bir uçuşla ulaşılabilmesi, özellikle farklı bir ulaşım seçeneği arayan İranlı turistler açısından kolaylık sağlayacaktır. Burada önemli olan bu uçuşların yalnızca belirli dönemlerde değil, yıl boyunca devam edebilmesi. Direkt uçuşların başlaması tek başına yeterli değil, bundan sonraki süreçte turizmciler ve esnaf olarak bizim de yapmamız gerekenler var. Van’a gelen misafirlerimize sunduğumuz hizmetin kalitesini artırmamız, onların burada rahat ve güvenli bir şekilde zaman geçirmesini sağlamamız gerekiyor.” diye konuştu.