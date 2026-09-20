Van’da altın fiyatlarındaki artışla birlikte imitasyon altın ürünlere yönelik talebin arttığı belirtildi. Takı sektöründe faaliyet gösteren İmitasyon ürün satışı yapan Mesut Borak, vatandaşların hem düğünlerde hem de günlük yaşamda kullanmak üzere imitasyon ürünleri tercih ettiğini ifade etti.

İmitasyon takılara yönelik talebin farklı bütçelere hitap ettiği belirtilirken, ürün alan vatandaşların harcama miktarlarının bin TL ile 100 bin TL arasında değiştiği kaydedildi. Borak, altın fiyatlarındaki artışın ardından imitasyon ürünlere olan ilginin daha fazla arttığını söyledi.

“İMİTASYONA İLGİ ÇOK...”

Düğün hazırlığında olan gelin ve damatların eksik takılarını imitasyon ürünlerle tamamladığını aktaran Borak, “Van’da imitasyon altına çok büyük rağbet var. Bin TL’ye de ürün alan var 100 bin TL’ye de ürün alan var. Genelde vatandaşlar altın fiyatlarındaki artışın ardından imitasyona daha çok ilgi göstermeye başladı. Gümüşün de değeri oldukça arttı, biz de çoğu ürünü gümüş yapıyoruz ve altın suyuna batırıyoruz. Gelin ve damatlar genelde eksik ürünleri imitasyonlarla tamamlıyor ya da kültürümüzde özellikle de son yıllarda fazla altın takma durumundan dolayı gelip burada set alanların sayısı oldukça fazla.“ diye konuştu.

“YURTİÇİ VE YURTDIŞI SATIŞLARIMIZ VAR”

Borak, ekonomik nedenlerle düğün hazırlığında harcamalarını azaltmak isteyen vatandaşların imitasyon ürünlere yöneldiğini belirterek, “Ülkemizde ekonomik anlamda alım gücü olmayan insanlar var bunlar düğün yaparken kemer sıkmak zorunda kalıyor. Haliyle çareyi imitasyonda buluyorlar, sadece düğün için değil vatandaşlar günlük hayatta takı takmak için de alışveriş yapıyorlar. Aynı zamanda yurtiçinden çok yurtdışına satışlarımız da oluyor.” dedi.

Borak, Van’dan yurtiçinin yanı sıra yurtdışına da satış yaptıklarını ifade etti.