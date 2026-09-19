Van İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Ekip Amiri Yavuz Sancak, Van merkezli su altı arama-kurtarma ekibinin bölgedeki çalışma alanına ilişkin bilgi verdi. Van’ın yanı sıra 5 çevre ile de hizmet verdiklerini belirten Sancak, Nisan ayından bu yana havza genelinde yaklaşık 40 göreve gittiklerini söyledi.

Van’da konuşlanan dalgıç ekibinin birinci görev alanının Van Gölü olduğunu belirten Sancak, gölde meydana gelen su üstü ve su altındaki olaylara müdahale ettiklerini ifade etti.

“VAN’DA KONUŞLANMIŞ BİR DALGIÇ EKİBİYİZ”

Ekibin Hakkari ve Şemdinli’de de görevlendirildiğini belirten Sancak, bölgedeki su altı arama-kurtarma çalışmalarının iller yerine bölgesel olarak yürütüldüğünü söyledi.

Sancak, “Bizim bulunduğumuz bölge itibariyle Van’ın yanı sıra Ağrı, Bitlis, Muş, Hakkari ve Siirt’te meydana gelen olaylara da biz gidiyoruz. Van’da konuşlanmış bir dalgıç ekibiyiz, birinci görev unsurumuz aslında Van Gölü. Van Gölü’nde meydana gelen her türlü su üstü ve su altındaki olaya bir şekilde müdahale ediyoruz.” dedi.

“VAN GÖLÜ ÇERÇEVESİNDE GÜÇLÜ BİR MÜDAHALE KAPASİTEMİZ VAR”

Van Gölü çevresindeki su altı arama-kurtarma kapasitesine de değinen Sancak, bölgede Sahil Güvenlik, Emniyet, Jandarma ve AFAD olmak üzere 4 ayrı birimin bulunduğunu belirterek şunları söyledi:

“Nisan ayından bu yana sadece Van Gölü’nde değil, Hakkari ve Şemdinli’de de görevlere gittik. Havza genelinde bize bağlı olan illerde yaklaşık 40’a yakın göreve gittik. Van Gölü’nde Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı, Emniyet su altı ekipleri, Jandarma su altı ekipleri ve AFAD olmak üzere toplam 4 birim su altı arama-kurtarma ekibi bulunuyor. Van Gölü çerçevesinde güçlü bir müdahale kapasitemiz var.”