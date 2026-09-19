Teşkilat ve vatandaşlarla geniş katılımlı buluşma

Milletvekili Türkmenoğlu’nun Karayazı ziyaretinin ilk durağı AK Parti İlçe Başkanlığı oldu. Burada düzenlenen gençlik ve halk buluşmasına; AK Parti Erzurum İl Başkan Yardımcısı Özlem Kaner, Karayazı İlçe Başkanı Adnan Atalay, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Serdar Tutkun, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) eski Yönetim Kurulu Üyesi ve Karayazı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Latif Maskan ile çok sayıda parti üyesi katıldı.

"Barış ve Kardeşlik Yolunda Hep Birlikte Yürüyeceğiz"

Buluşmada vatandaşların sorunlarını tek tek dinleyen ve not alan Türkmenoğlu, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Coğrafyanın huzur ve kardeşlik bağlarıyla güçlendiğini belirten Türkmenoğlu, "Barış ve kardeşlik yolunda adımlar atılan bu coğrafyada, hep birlikte geleceğe yürümeye devam edeceğiz" mesajını verdi.

Esnafı tek tek ziyaret etti

İlçe başkanlığındaki programın ardından Karayazı Merkez Camisi’nde cuma namazını kılan Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, daha sonra ilçe merkezindeki esnafı ziyaret etti. İş yerlerini tek tek ziyaret ederek esnafa hayırlı işler temennisinde bulunan Türkmenoğlu, Karayazı halkıyla samimi diyaloglar kurarak ilçenin ekonomik durumu, ihtiyaçları ve beklentileri hakkında detaylı bilgi aldı.

"Taleplerin yakın takipçisi olacağım"

Ziyaretleri sırasında kendisine iletilen her türlü talebi kayıt altına aldıklarını ifade eden Türkmenoğlu, sorunların çözümü noktasında ilgili bakanlıklar ve kurumlar nezdinde girişimlerde bulunacağını ve konuların Ankara'da yakın takipçisi olacağını belirterek ilçeden ayrıldı.