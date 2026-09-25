Trendyol 1. Lig’de mücadele eden temsilcimiz Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü’nde milli maç arasının ardından çalışmalar yeniden başladı.

Ligin ilk 8 haftasında istediği oyunu sahaya yansıtamayan ve puan kayıpları yaşayan Van ekibi, milli maç arasını değerlendirerek futbolcularına izin verdi. İznin ardından futbolcular yeniden İzmir Altınordu Tesisleri’nde bir araya gelerek hazırlıklara başladı.

VANSPOR 4 PUANLA 19. SIRADA

Sezonun ilk 8 haftasında toplam 6 puan toplayan Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verilen ceza nedeniyle 2 puanının silinmesiyle 4 puana düştü. Van ekibi, bu sonuçla ligin 19. sırasında yer aldı.

Yeni teknik direktör arayışının devam ettiği süreçte takım, yeniden bir araya gelerek lig hazırlıklarına başladı.

ÇALIŞMALAR İZMİR’DE SÜRÜYOR

Kırmızı-siyahlı ekip, Bandırmaspor karşılaşması öncesindeki çalışmalarını İzmir Altınordu Tesisleri’nde sürdürüyor. Van ekibi, bugün sabah gerçekleştirilen antrenmanın ardından akşam idmanıyla hazırlıklarına devam etti.

Milli maç arasının ardından yeniden çalışmalara başlayan futbolcuların antrenmanlarda fiziksel ve taktiksel çalışmalar gerçekleştirdiği bildirildi.

HEDEF KÖTÜ GİDİŞATA SON VERMEK

Ligde geride kalan haftalarda istediği sonuçları alamayan Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü, Bandırmaspor karşılaşmasından galibiyetle ayrılarak kötü gidişata son vermeyi ve üst sıralara doğru yükselmeyi hedefliyor.

Öte yandan yeni teknik direktörün belirlenmesinin ardından takımın sahaya nasıl bir oyun anlayışıyla çıkacağı, uygulanacak taktik ve ilk 11'de yapılacak tercihler de merak konusu oldu.

MAÇ MANİSA’DA OYNANACAK

Kentten uzakta iç saha maçlarını oynamaya devam eden kırmızı siyahlı ekip, karşılaşmaya Manisa’da çıkacak.

Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü ile Bandırma Spor arasındaki mücadele, 9 Ekim Cumartesi günü saat 20.00’de Manisa Akhisar Stadyumu’nda oynanacak.