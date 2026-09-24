Artı Değer Van Spor FK’nın Elit Akademi U19 takımı, sezonun ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Muş Spor Kulübü’nü 3-1 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

U19 TAKIMI 21 MAÇA ÇIKACAK

Yeni sezonda 5 grup altyapı kategorisiyle mücadele edecek olan Artı Değer Van Spor FK’nın U19 takımı, 15. Grup’ta yer alıyor. Üç devre üzerinden oynanacak ligde her devrede 7 karşılaşmaya çıkacak olan Van ekibi, sezon boyunca toplam 21 maç oynayacak.

Grupta Vanspor’un yanı sıra toplam 7 Doğu Anadolu takımı da yer alıyor.

SEZONA DEPLASMAN GALİBİYETİYLE BAŞLADI

Geçtiğimiz sezon altyapı kategorilerinde önemli başarılara imza atan Artı Değer Van Spor FK, yeni sezonda da altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Geçen sezon başarılı performans sergileyen bazı genç futbolcular, ligin son haftalarında A takım kadrosunda değerlendirilirken, 2026-2027 sezonunda da bazı altyapı oyuncuları A takım kadrosunda yer alıyor.

Yeni sezon hazırlıklarını Van’da tamamlayan U19 takımı, sezonun ilk maçında Muş Spor Kulübü’ne konuk oldu. Muş Merkez 2 Nolu Sentetik Saha’da oynanan karşılaşmaya iki takım da etkili başladı.

Çekişmeli geçen mücadelede rakibine karşı üstün bir oyun ortaya koyan Van ekibi, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Kırmızı-siyahlılar, elde ettiği 3 puanla yeni sezona galibiyetle başlamanın sevincini yaşadı.

İKİNCİ HAFTADA IĞDIR’I AĞIRLAYACAK

Sezona deplasmanda aldığı galibiyetle başlayan Artı Değer Van Spor FK U19 takımı, ikinci hafta karşılaşmasında sahasında Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü’nü konuk edecek.

Van ekibi, 30 Eylül Çarşamba günü saat 14.00’te oynanacak karşılaşmada rakibi karşısında galibiyet arayacak.