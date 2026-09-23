Vanspor Futbol Kulübü, Van’da yapımı planlanan şehir stadyumu projesine ilişkin hukuki sürecin devam etmesi nedeniyle belirsizliğin sürdüğünü belirterek açıklama yayımladı. Yaklaşık 15 gün önce stadyum projesine yönelik hukuki girişim karşısında açıklama yapan kulüp, aradan geçen süreye rağmen belirsizliğin devam ettiğini ve bunun kulüp ile taraftarların yaşadığı mağduriyeti daha da derinleştirdiğini ifade etti.

TMMOB Mimarlar Odası Van Şubesi’nin stadyumun konumuna ilişkin ulaşım, trafik ve kent planlaması gerekçeleriyle başlattığı hukuki sürece değinilen açıklamada, söz konusu hukuki girişimin Vanspor’un kendi şehrine dönüşünü daha fazla geciktirmesinden endişe duyulduğu ifade edildi.

Van Spor FK tarafından yapılan açıklamada; stadyum projesine ilişkin sürece yönelik şu sorular soruldu;

“Vanspor'un yıllardır beklediği stadyuma kavuşması neden hala belirsizlik içerisindedir? Bu hukuki girişimin Vanspor'un kendi şehrine dönüşünü geciktirme ihtimali neden göz ardı edilmektedir? Kulübümüzün taraftarından uzak kalmasının, her sezon başka şehirlerde mücadele etmek zorunda bırakılmasının sportif ve ekonomik bedelini kim dikkate almaktadır? Binlerce taraftarımız daha kaç yıl kendi takımını desteklemek için yüzlerce kilometre yol kat etmek zorunda kalacaktır? Van halkının yıllardır beklediği stadyuma kavuşması için ortaya konulan somut çözüm nedir? Vanspor daha ne kadar kendi evinden uzak kalacaktır?”

“VAN'IN STADYUM İHTİYACI DAHA FAZLA GECİKTİRİLMEMELİDİR”

Açıklamada, stadyumun ulaşım ve altyapı açısından kent yaşamıyla bütünleşmesi gerektiğine de değinildi.

UEFA’nın sürdürülebilir altyapı yaklaşımına işaret edilen açıklamada, “UEFA'nın sürdürülebilir altyapı yaklaşımı, modern stadyumların toplu taşıma, yaya erişimi ve kent yaşamıyla bütünleşmesini öne çıkarmaktadır.

Ulaşım ve altyapı sorunları bilimsel planlama ve gerekli düzenlemelerle ele alınmalı, Van'ın stadyum ihtiyacı daha fazla geciktirilmemelidir. Van'ın ihtiyacı yalnızca bir spor tesisi değil; taraftarıyla, esnafıyla, çocuklarıyla ve gençleriyle yılın her günü yaşayan modern bir stadyumdur.

TMMOB Mimarlar Odası Van Şubesi'nden beklentimiz, kulübümüzün ve Van halkının yaşadığı mağduriyeti dikkate alarak hukuki girişimini yeniden değerlendirmesidir. İlgili bütün kurumları ise mevcut sorunları giderecek somut çözümleri gecikmeksizin hayata geçirmeye çağırıyoruz. Vanspor Futbol Kulübü olarak, bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacak ve kulübümüzün kendi şehrine dönüşü için gerekli bütün hukuki ve kurumsal girişimleri sürdüreceğiz.” ifadeleri kullanıldı.