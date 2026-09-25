Sezona Teknik Direktör Murat Yıldırım yönetiminde başlayan Van Spor FK, 8. haftanın ardından teknik adamla yollarını ayırırken, milli maç arasında yeni teknik direktör arayışlarını sürdürüyor.

MURAT YILDIRIM İLE YOLLAR AYRILDI

2024-2025 sezonunda Vanspor’a 2. Lig play-off şampiyonluğu yaşatarak takımı 1. Lig’e taşıyan isimlerden biri olan Murat Yıldırım, yeni sezonun başında da kırmızı-siyahlı ekibin başında görev aldı.

Murat Yıldırım yönetiminde 8 karşılaşmaya çıkan Vanspor FK, istediği sonuçları elde edemedi. Son olarak Antalyaspor A.Ş. karşısında alınan mağlubiyetin ardından teknik adamla karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.

YENİ HOCA ARAYIŞLARI SÜRÜYOR

Murat Yıldırım ile yolların ayrılmasının ardından kulüpte yeni teknik direktör arayışı başladı. Ayrılığın hemen ardından camiada yeni teknik adamın kim olacağına dair yoğun bir merak ve beklenti oluştu.

Bu süreçte bazı isimler ön plana çıkarken, yönetimin yeni teknik direktör konusunda çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

HEDEF, TAKIMI ÜST SIRALARA TAŞIMAK

Yönetim, sezonun geri kalan bölümünde takımı daha üst sıralara taşıyabilecek ve kulübün hedeflerine katkı sunabilecek bir teknik heyet oluşturmak istiyor.

TARAFTARLAR MERAKLA BEKLİYOR

Kulübün birkaç teknik direktör adayıyla temas halinde olduğu öğrenilirken, yapılacak görüşmelerin ardından kısa süre içerisinde yeni teknik direktör konusunda anlaşmaya varılması bekleniyor.

Yeni teknik adamın belirlenmesinin ardından takımın başına geçerek antrenmanlara başlaması beklenirken, kırmızı-siyahlı taraftarlar ise yönetimin açıklayacağı yeni teknik direktörü merakla bekliyor.